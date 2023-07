Salen a la luz polémicos trinos de la nueva jefe de prensa del gobierno Petro, María Paula Fonseca

Entre los trinos que mayor controversia han generado se destacan aquellos en los que dice no estar de acuerdo con que un periodista pueda viajar junto al presidente y en los que tilda a los medios de comunicación de “mentirosos” y de ser “un peligro para la democracia”.

María Paula Fonseca aún no se posesiona como la nueva jefa de prensa de la Secretaría de Prensa y Comunicaciones del gobierno del presidente Gustavo Petro y ya está dando de qué hablar. Una serie de trinos en los que critica fuertemente a los medios de comunicación en el país han puesto a la comunicadora en el ojo del huracán.

“La libertad de prensa, como todos los derechos, tiene sus límites, no debe sobrepasar los derechos de otros y de la ciudadanía. Lo que hace un medio cuando miente, cuando manipula no es libertad de prensa y es un peligro para la democracia”, escribió.