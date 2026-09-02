“Los Pepes”, primer grupo criminal que busca sometimiento con el gobierno De la Espriella

La banda delincuencial de “Los Pepes”, que opera en Barranquilla y sus alrededores, habría reiterado su voluntad de someterse a la justicia, contar la verdad y reparar a las víctimas. Sería el primer grupo criminal que busca someterse a la justicia durante el gobierno de Abelardo de la Espriella. Según una carta revelada por El Tiempo, el documento habría sido radicado este 31 de agosto en Presidencia y enviado, a su vez, al ministro de Justicia, Iván Cancino, el senador Enrique Gómez (Salvación Nacional) y la fiscal general, Luz Adriana Camargo. Le puede interesar: Capturan en España a uno de los jefes de El Mesa, la banda que genera terror en Antioquia: lo señalan de masacrar a 7 personas

La mediación legal y los compromisos de resocialización de “Los Pepes”

En la misiva se le daría poder a la abogada Angélica María Martínez Cuajar para que actúe como vocera y mediadora del grupo delincuencial y gestione su sometimiento. Otro documento hablaría de reparación a las víctimas, reconstrucción de la verdad y resocialización y reincorporación a la vida civil de “Los Pepes”, así como el desmantelamiento de la organización. Digno José Palomino y Aldair Enrique Montenegro Mejía firman otra carta en la que dicen estar convencidos de que “a través del diálogo, la verdad y la reparación, podemos lograr una estabilidad y una seguridad para los territorios, hoy en día flagelados por el conflicto armado de diferentes grupos”. Incluso, dicen estar dispuestos a servir de mediadores con los grupos al margen de la ley que se encuentran en su zona de influencia para frenar hostilidades.

¿A qué se comprometen “Los Pepes” tras su oferta de sometimiento?

Pero, más allá de eso, ¿a qué se comprometen? los puntos incluirían sometimiento a la justicia, compromiso con las víctimas, participación activa en mecanismos que permitan avanzar a una reparación integral, más allá de lo económico, abandono “definitivo” de la criminalidad y la violencia y contribución a la verdad histórica. Vale recordar que el Gobierno viene trabajando en una estrategia para impedir que los principales cabecillas de las organizaciones criminales continúen delinquiendo desde las cárceles.

El traslado de alias Digno Palomino a los “buques cárcel”

Justo uno de los firmantes del documento, Digno Palomino, ya está privado de la libertad, pero es señalado por las autoridades de continuar ejerciendo influencia sobre estructuras criminales. Por ello, sería uno de los primeros en ser trasladado a los llamados “buques cárcel” que ha planteado el Gobierno.

Además de él, hay otros capos de la extorsión de la costa Caribe, Meta, Santander y otras regiones del país. Según ese diario, la iniciativa estaría a cargo de la Dirección General Marítima (DIMAR), bajo la coordinación del Ministerio de Defensa, y contaría con la participación del Inpec y la Fuerza Pública.

El giro en la política de seguridad tras el fin de las concesiones de paz

La carta de “Los Pepes” se conoce después de que la Fiscalía reactivó órdenes de captura contra “Calarcá”, “Walter Mendoza”, “Araña” y otros cabecillas de estructuras armadas ilegales que venían de tener concesiones por la política de “paz total” del gobierno de Gustavo Petro. Entre ellas, la suspensión de sus órdenes de captura. Con esa decisión, la Fuerza Pública podrá perseguir y capturar otra vez a estos cabecillas que se fortalecieron durante la fallida política de paz. Para justificar el cierre de estos procesos de paz, el Gobierno argumentó que las estructuras no mostraban verdaderas intenciones de avanzar hacia la paz y que, por el contrario, estaban aprovechando los espacios para fortalecerse. Le puede interesar: De ‘gestores de paz’ de Petro a las órdenes de captura de la Fiscalía contra “Calarca”, “Walter Mendoza”, “Araña” y otros cabecillas Una muestra de ello es el crecimiento de sus integrantes; según un informe de la FIP, estas estructuras pasaron de 15.120 integrantes en diciembre de 2022 a 28.802 en julio de 2026, un aumento cercano al 90 %. Entonces, vale preguntarse si la carta de “Los Pepes” responde a este tipo de pronunciamientos del Gobierno, que ha dejado claro que sus políticas de seguridad se enfocarán en recuperar la iniciativa militar y policial, perseguir a los principales cabecillas y obligar a estas organizaciones a someterse a la justicia. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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