Lorent Saleh, opositor de Nicolás Maduro en Venezuela, recibirá una millonaria indemnización del Estado colombiano por cuenta de una deportación ilegal de la que fue víctima en 2014. La justicia colombiana encontró que la nación fue responsable de entregar al opositor al régimen venezolano.

“El señor presidente Juan Manuel Santos está negociando y entregando a los estudiantes. Hago responsable a toda la gente de Migración, violaron mi derecho humano a la vida, por convenios internacionales no me pueden entregar a un país en el que no tendré voz”, fueron las palabras de Saleh mientras agentes de Migración Colombia lo subían a la fuerza a una camioneta.

Ese hecho se registró el 9 de septiembre de 2014. Saleh había salido de Venezuela con la intención de recibir asilo político en Colombia y ocurrió lo contrario: fue deportado. Pasaron nueve años y la justicia responsabilizó a la nación por la expulsión del venezolano.

Una decisión del juzgado 58 Administrativo del Circuito de Bogotá condenó a Migración y a Colombia por haber detenido al opositor venezolano y entregarlo al régimen de Maduro. Las arcas del Estado tendrán que pagarle 130 millones de pesos a Saleh y 65 millones más a la madre del joven por los daños y perjuicios ocasionados.