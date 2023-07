Magistrados, diplomáticos y la vicepresidenta, ¿quién más ha sufrido la impuntualidad de Petro?

“Es haciendo, no diciendo. Esta caída libre no hay quien la pare y empezó anoche. El presidente Gustavo Petro hoy deja plantada a Bucaramanga. ¿Así es el gran acuerdo nacional?”, fue la crítica del alcalde de la capital santandereana, Juan Carlos Cárdenas, al jefe de Estado.

La agenda pública del mandatario indicaba que sobre las 11:00 de la mañana haría presencia en Bucaramanga para acompañar un diálogo con funcionarios, líderes sociales, ediles y representantes de instituciones como Fiscalía, Policía y Migración. Sobre las 3:27 de la tarde –y después de cuatro horas y media de espera– se confirmó que la silla del mandatario estaría vacía. No llegó.

En los últimos ocho días, este es el tercer desplante horario que protagoniza el mandatario. El pasado 13 de julio prometió ir hasta San Andrés para recibir desde allí el fallo del tribunal de La Haya sobre el litigio de Colombia con Nicaragua. Los isleños se quedaron esperándolo. Este 20 de julio, también, llegó dos horas tarde a la instalación del Congreso: la ley lo convocó a las 3:00 de la tarde y su aparición fue sobre las 5:00 p.m.

Alcaldes, líderes sociales y congresistas no han sido las únicas víctimas del aparente problema de Petro con los horarios. La vicepresidenta Francia Márquez, líderes internacionales y sus ministros también han sufrido una alteración en sus agendas por esperar al mandatario.

Laura Sarabia, exjefe de Gabinete, había explicado que el mandatario llega tarde o cancela su participación en ciertos eventos porque prefiere que las comunidades se sientan bien escuchadas y que, a veces, se toma dos horas para atender un evento en el que solo tenía espacio de una hora. Sin embargo, eso no explica por qué ha llegado tarde a eventos en los que previamente no tenía agenda con comunidades. También, es válido decir, que ha tenido que excusarse por una que otra situación médica. El caso es que el reloj no es su mejor amigo.