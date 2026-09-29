Liquidador de MinIgualdad suprimió más de 400 cargos y espera un ahorro anual superior a $62.000 millones

El liquidador del Ministerio de la Igualdad, John Milton Rodríguez, anunció la eliminación de 407 cargos de la entidad , siendo este un recorte de más de la mitad del personal heredado de la administración pasada, generando esto un ahorro de $62.800 millones al año.

Así lo anunció el funcionario designado por el presidente, Abelardo de la Espriella, quien a través de las redes sociales de la entidad detalló sobre cómo se dará la reducción de esa plantilla burocrática. Esa disminución comenzará con la salida progresiva de 6 puestos iniciales y la eliminación posterior de 257 cargos. En la segunda fase habrá una supresión de 144 puestos de trabajo adicionales.

Justamente, en esa última fase se contabiliza un un ahorro anualizado superior a los $41.900 millones, por lo que se calcula que el por recorte de personal se recuperen $62.800 millones anuales, los cuales se destinarán a financiar el proceso del cierre de la entidad y a programas ligados a la atención de la emergencia ocasionada por el terremoto del 10 de agosto.

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Rodríguez subrayó que este proceso de desvinculación se adelanta respetando el fuero y la estabilidad laboral reforzada de poblaciones protegidas como madres gestantes y lactantes, prepensionados, personas con discapacidad y personal amparado por fuero sindical.

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En el proceso de liquidación también se rastrearon y se recuperaron $60.000 millones provenientes del seguimiento a transferencias de funcionamiento enviadas a FonIgualdad, logrando la disponibilidad de $17.000 millones en traslados inmediatos y $43.000 millones para su incorporación futura.