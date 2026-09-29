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Liquidador de MinIgualdad suprimió más de 400 cargos y espera un ahorro anual superior a $62.000 millones

Los recursos recuperados a partir de la supresión de cargos en el Ministerio de la Igualdad tendrán una destinación especial para atender la emergencia ocasionada por el terremoto del 10 de agosto.

  • En total se suprimieron 407 de los 744 cargos heredados en esa entidad de la administración anterior. Foto: Colprensa
    En total se suprimieron 407 de los 744 cargos heredados en esa entidad de la administración anterior. Foto: Colprensa
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 2 horas
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El liquidador del Ministerio de la Igualdad, John Milton Rodríguez, anunció la eliminación de 407 cargos de la entidad , siendo este un recorte de más de la mitad del personal heredado de la administración pasada, generando esto un ahorro de $62.800 millones al año.

Así lo anunció el funcionario designado por el presidente, Abelardo de la Espriella, quien a través de las redes sociales de la entidad detalló sobre cómo se dará la reducción de esa plantilla burocrática. Esa disminución comenzará con la salida progresiva de 6 puestos iniciales y la eliminación posterior de 257 cargos. En la segunda fase habrá una supresión de 144 puestos de trabajo adicionales.

Justamente, en esa última fase se contabiliza un un ahorro anualizado superior a los $41.900 millones, por lo que se calcula que el por recorte de personal se recuperen $62.800 millones anuales, los cuales se destinarán a financiar el proceso del cierre de la entidad y a programas ligados a la atención de la emergencia ocasionada por el terremoto del 10 de agosto.

Lea también: Dos funcionarios del MinIgualdad en liquidación que no querían renunciar fueron declarados insubsistentes

Rodríguez subrayó que este proceso de desvinculación se adelanta respetando el fuero y la estabilidad laboral reforzada de poblaciones protegidas como madres gestantes y lactantes, prepensionados, personas con discapacidad y personal amparado por fuero sindical.

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En el proceso de liquidación también se rastrearon y se recuperaron $60.000 millones provenientes del seguimiento a transferencias de funcionamiento enviadas a FonIgualdad, logrando la disponibilidad de $17.000 millones en traslados inmediatos y $43.000 millones para su incorporación futura.

Asimismo, el actual gobierno sostuvo que la administración de Gustavo Petro dejó desfinanciadas las vigencias 2025, 2026 y 2027, recurriendo a saldos remanentes de 2024 para simular cobertura, lo que derivó en un nivel crítico de ejecución operativa de entre el 5% y el 12% de lo prometido.

Respecto a la oferta social ligada a MinIgualdad, se realizará una auditoría integral sobre los 24 programas sociales vinculados al Fondo para la Igualdad. También se anunció que para garantizar la continuidad de algunos programas y sin desamparar a las comunidades, algunas funciones, viceministerios y programas sociales serán transferidos progresivamente al Ministerio del Interior y al Departamento de Prosperidad Social.

Siga leyendo: Gobierno De la Espriella busca recuperar $200.000 millones con la liquidación de MinIgualdad

Preguntas y respuestas

¿Cuántos cargos eliminará el Ministerio de la Igualdad durante su proceso de liquidación?
Se eliminarán 407 cargos de manera progresiva. El proceso contempla inicialmente 6 puestos, luego 257 y finalmente otros 144, según el cronograma anunciado por el liquidador John Milton Rodríguez.
¿Cuánto dinero ahorrará la eliminación de cargos del Ministerio de la Igualdad?
El recorte de personal permitirá un ahorro estimado de $62.800 millones anuales. Los recursos se destinarán al proceso de cierre de la entidad y a programas relacionados con la emergencia por el terremoto del 10 de agosto.
¿Qué pasará con los programas sociales del Ministerio de la Igualdad?
Los 24 programas sociales vinculados al Fondo para la Igualdad serán sometidos a una auditoría integral. Algunas funciones, viceministerios y programas serán trasladados progresivamente al Ministerio del Interior y al Departamento de Prosperidad Social.

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