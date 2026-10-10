Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

Le pasan tijera a MinIgualdad: recortan 471 empleos en la liquidación del ministerio

El proceso de liquidación del Ministerio de Igualdad y Equidad ha suprimido 471 empleos, según el balance que publicó la propia cartera en X. El ministerio asegura que los retiros fueron “ordenados y con garantías” y que ya se puso al día con dos meses de salarios y aportes atrasados.

  • Se instalaron mesas técnicas para revisar los casos de cada trabajador de MinIgualdad. Foto: Colprensa
    Se instalaron mesas técnicas para revisar los casos de cada trabajador de MinIgualdad. Foto: Colprensa
El Colombiano
El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

La liquidación del Ministerio de Igualdad y Equidad ya ha suprimido 471 empleos, según el balance más reciente que la entidad divulgó este 10 de octubre desde su cuenta de X. El ministerio afirmó que la supresión se hizo “de forma ordenada y con garantías”.

El proceso se adelanta bajo las directrices del presidente Abelardo De La Espriella y, según el ministerio, con criterios de “disciplina, celeridad y absoluta austeridad”.

La cartera informó que, cuando el equipo liquidador comenzó sus funciones, encontró un atraso de dos meses en el pago de salarios y de seguridad social. Dijo que ya se puso al día y afirmó que ya no tienen deuda con ningún trabajador.

Entérese: Contraloría alerta por posibles pagos sin debido respaldo por $88.0000 millones del MinIgualdad

También informaron que, junto con el Ministerio del Trabajo, que dirige Natalia López, se instalaron mesas técnicas para revisar cada uno de los casos de los trabajadores con fuero sindical y proteger sus derechos laborales.

Esta semana, López se reunió con representantes del Departamento Administrativo de la Función Pública y con el equipo liquidador para evaluar los avances y definir medidas de coordinación frente a las situaciones laborales derivadas de la liquidación.

La ministra afirmó que su cartera velará por que el proceso se adelante “con transparencia, seguridad jurídica y pleno respeto por las garantías de quienes han prestado sus servicios al Estado”. Y advirtió: “Ninguna transformación administrativa puede estar por encima de los derechos laborales”.

El plan de liquidación

El 29 de septiembre, el liquidador del ministerio, John Milton Rodríguez, había anunciado la eliminación de 407 cargos, más de la mitad del personal heredado de la administración anterior, con un ahorro de $62.800 millones al año. Según ese plan, la salida comenzaría con 6 puestos, seguiría con 257 cargos y luego con 144 adicionales en una segunda fase.

Rodríguez dijo entonces que la desvinculación respetaría el fuero y la estabilidad laboral reforzada de madres gestantes y lactantes, prepensionados, personas con discapacidad y personal con fuero sindical.

En ese momento indicó que los recursos ahorrados se destinarían a financiar el cierre de la entidad y programas ligados a la emergencia por el terremoto del 10 de agosto.

En ese proceso también se habrían recuperado $60.000 millones de transferencias de funcionamiento enviadas a FonIgualdad: $17.000 millones disponibles de inmediato y $43.000 millones para incorporar más adelante.

El Gobierno sostiene que la administración de Gustavo Petro dejó desfinanciadas las vigencias de 2025, 2026 y 2027, y que la ejecución operativa estaba entre 5 % y 12 % de lo prometido.

Anunció una auditoría integral de los 24 programas sociales vinculados al Fondo para la Igualdad y el traslado gradual de algunas funciones, viceministerios y programas al Ministerio del Interior y al Departamento de Prosperidad Social.

Lea más: En 2025 MinIgualdad de Petro también orientó a sus funcionarios para usar término “niñez” en lugar de “niño” y “niña”

Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué pasará con los trabajadores del Ministerio que cuentan con fuero sindical o estabilidad reforzada?
El Ministerio del Trabajo y la Función Pública instalaron mesas técnicas con el equipo liquidador para revisar de manera individual cada expediente. Se garantizará el debido proceso para prepensionados, madres gestantes/lactantes, personas con discapacidad y dirigentes sindicales conforme a la ley.
¿Los programas sociales del Ministerio de Igualdad desaparecerán por completo?
No todos. Aunque la estructura del ministerio se liquida, las funciones, viceministerios y los 24 programas sociales vinculados al Fondo para la Igualdad están bajo auditoría integral y sus componentes viables serán reubicados paulatinamente en el Ministerio del Interior y el Departamento para la Prosperidad Social (DPS).

Temas recomendados

Empleo
Ministerio de Trabajo
Liquidación
Ministerio de Igualdad
Colombia
Gustavo Petro
Natalia López
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Para seguir leyendo

Las más leídas

Te recomendamos
Centered Form