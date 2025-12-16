Laura Sarabia pidió su retiro de la junta del Fondo Nacional de Garantías, ¿por qué?

El nombramiento en el FNG y los cuestionamientos previos

La llegada de Laura Sarabia a la junta directiva del Fondo Nacional de Garantías se concretó en marzo de 2025, cuando aún se desempeñaba como jefa del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre). El proceso se inició con una solicitud de Piedad Muñoz, directora de participaciones estatales del Ministerio de Hacienda, para convocar una asamblea extraordinaria del Grupo Bicentenario. Esa reunión terminó con la aceptación de Sarabia como miembro permanente de la junta del FNG, decisión que posteriormente recibió la aprobación de la Superintendencia Financiera.

Laura Sarabia embajadora de Colombia en el Reino Unido. Foto: cortesía

La designación se mantuvo incluso después de que Sarabia asumiera el Ministerio de Relaciones Exteriores, un hecho poco común en el esquema de gobernanza de entidades financieras estatales. Tras el nombramiento, surgieron interrogantes sobre la idoneidad y disponibilidad de tiempo para ejercer simultáneamente funciones diplomáticas y responsabilidades en una junta directiva del sector financiero. Lea aquí: Audios revelan que la canciller Sarabia estaría “controlando” al Grupo Bicentenario que dirigía el nuevo ministro de Hacienda La permanencia de Sarabia en el órgano directivo del Fondo no implicaba, en sí misma, una inhabilidad automática. Sin embargo, su designación coincidió primero con su paso por la Cancillería y luego con su nombramiento como embajadora de Colombia en el Reino Unido, cargos que concentran una agenda diplomática permanente.

En ese contexto, resultaba complejo compatibilizar las responsabilidades propias del servicio exterior con las exigencias técnicas y operativas que supone la participación en una entidad financiera del Estado.

Denuncia ante la Procuraduría sobre el caso

Los cuestionamientos derivaron en una denuncia formal ante la Procuraduría General de la Nación. El concejal de Bogotá Daniel Briceño solicitó al procurador Gregorio Eljach abrir una indagación preliminar contra Laura Sarabia por presunta violación del régimen de incompatibilidades e inhabilidades, al ejercer de manera simultánea como embajadora en Londres y como miembro de la junta del FNG.

En su queja, Briceño citó el artículo 128 de la Constitución Política, que prohíbe desempeñar más de un empleo público al mismo tiempo, y el artículo 81 del Decreto Ley 274 de 2000, que restringe a los funcionarios del servicio exterior de ejercer otro empleo u oficio distinto a sus funciones, salvo la docencia. También señaló que Sarabia percibiría ingresos como embajadora y honorarios por su participación en la junta del Fondo. Le puede interesar: Denuncian a la embajadora Laura Sarabia en la Procuraduría por tener dos cargos con el Estado Bloque de preguntas y respuestas