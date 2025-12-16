x

Laura Sarabia pidió su retiro de la junta del Fondo Nacional de Garantías, ¿por qué?

Laura Sarabia le confirmó a El Colombiano que fue ella quien solicitó al Ministerio de Hacienda el relevo de su encargo oficial.

  Laura Sarabia, embajadora de Colombia en Reino Unidos. FOTO: COLPRENSA
    Laura Sarabia, embajadora de Colombia en Reino Unidos. FOTO: COLPRENSA
El Colombiano
El Colombiano
16 de diciembre de 2025
bookmark

Los accionistas del Fondo Nacional de Garantías (FNG) aprobaron la remoción de Laura Sarabia como miembro de su junta directiva durante una asamblea extraordinaria realizada el pasado 11 de diciembre, convocada para resolver los cuestionamientos sobre la compatibilidad de ese cargo con sus funciones, primero como canciller, y ahora como embajadora de Colombia en el Reino Unido, tras denuncias sustentadas en el artículo 128 de la Constitución y el Decreto Ley 274 de 2000.

La decisión fue aprobada por los accionistas del FNG, entidad adscrita al Grupo Bicentenario, conglomerado financiero del Estado colombiano, esto de acuerdo al periodista Sebastián Nohra de Blu Radio.

Puede leer: La “todopoderosa”: Sarabia esquivó una guerra con Benedetti y tres grandes escándalos, pero no logró terminar el Gobierno, ¿qué sigue?

Sin embargo, EL COLOMBIANO se contactó con Sarabia y comentó que ella fue quien solicitó al Ministerio de Hacienda su retiro del encargo.

El nombramiento en el FNG y los cuestionamientos previos

La llegada de Laura Sarabia a la junta directiva del Fondo Nacional de Garantías se concretó en marzo de 2025, cuando aún se desempeñaba como jefa del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre). El proceso se inició con una solicitud de Piedad Muñoz, directora de participaciones estatales del Ministerio de Hacienda, para convocar una asamblea extraordinaria del Grupo Bicentenario.

Esa reunión terminó con la aceptación de Sarabia como miembro permanente de la junta del FNG, decisión que posteriormente recibió la aprobación de la Superintendencia Financiera.

Laura Sarabia embajadora de Colombia en el Reino Unido. Foto: cortesía
Laura Sarabia embajadora de Colombia en el Reino Unido. Foto: cortesía

La designación se mantuvo incluso después de que Sarabia asumiera el Ministerio de Relaciones Exteriores, un hecho poco común en el esquema de gobernanza de entidades financieras estatales.

Tras el nombramiento, surgieron interrogantes sobre la idoneidad y disponibilidad de tiempo para ejercer simultáneamente funciones diplomáticas y responsabilidades en una junta directiva del sector financiero.

Lea aquí: Audios revelan que la canciller Sarabia estaría “controlando” al Grupo Bicentenario que dirigía el nuevo ministro de Hacienda

La permanencia de Sarabia en el órgano directivo del Fondo no implicaba, en sí misma, una inhabilidad automática. Sin embargo, su designación coincidió primero con su paso por la Cancillería y luego con su nombramiento como embajadora de Colombia en el Reino Unido, cargos que concentran una agenda diplomática permanente.

En ese contexto, resultaba complejo compatibilizar las responsabilidades propias del servicio exterior con las exigencias técnicas y operativas que supone la participación en una entidad financiera del Estado.

Denuncia ante la Procuraduría sobre el caso

Los cuestionamientos derivaron en una denuncia formal ante la Procuraduría General de la Nación.

El concejal de Bogotá Daniel Briceño solicitó al procurador Gregorio Eljach abrir una indagación preliminar contra Laura Sarabia por presunta violación del régimen de incompatibilidades e inhabilidades, al ejercer de manera simultánea como embajadora en Londres y como miembro de la junta del FNG.

En su queja, Briceño citó el artículo 128 de la Constitución Política, que prohíbe desempeñar más de un empleo público al mismo tiempo, y el artículo 81 del Decreto Ley 274 de 2000, que restringe a los funcionarios del servicio exterior de ejercer otro empleo u oficio distinto a sus funciones, salvo la docencia.

También señaló que Sarabia percibiría ingresos como embajadora y honorarios por su participación en la junta del Fondo.

Le puede interesar: Denuncian a la embajadora Laura Sarabia en la Procuraduría por tener dos cargos con el Estado

Bloque de preguntas y respuestas

¿Por qué Laura Sarabia fue removida de la junta del FNG?
Laura Sarabia dejó su puesto en la junta del Fondo Nacional de Garantías debido a la incompatibilidad de su cargo como embajadora con las funciones del FNG, tras denuncias sobre la violación del régimen de incompatibilidades.
¿Qué denuncia hizo Daniel Briceño sobre Sarabia?
El concejal de Bogotá denunció a Sarabia ante la Procuraduría por presunta violación de incompatibilidades, citando los artículos 128 de la Constitución y 81 del Decreto Ley 274 de 2000, que prohíben ocupar más de un empleo público.

