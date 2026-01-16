“La paz total del Gobierno es un fracaso”: candidato Roy Barreras

Según las encuestas presidenciales más recientes, la candidatura de Roy Barreras no despega. Pero el curtido exsenador, quien hasta el año pasado hizo parte del Gobierno como embajador ante Reino Unido, está convencido de que va a ganarle en la consulta de marzo a Iván Cepeda, el candidato de la izquierda. En esta entrevista con EL COLOMBIANO, Barreras habla de su estrategia, que no está exenta de cuestionamientos pues tiene maquinaria política de partidos tradicionales y su lista al Senado está llena de personajes con líos.

Se le está complicando el tema de la consulta. Usted habla de un Frente Amplio y uno se imagina una cantidad de gente, pero ahora como que ya no. “Es que esos nombres son relativos, porque cuando usted dice Gran Consulta también se imagina una gran consulta y no esa consulta de enanos electorales que terminan todos en Paloma Valencia entregados a Uribe. Entonces ni la una es Gran Consulta ni la otra es Frente Amplio. Esa es la consulta uribista, que se sabe que la gana Paloma Valencia”. Pero ahí hay personas de centro... “Se dejaron chupar”. Entonces la suya es la consulta petrista... “Sí, para la descalificación de los extremos, sí. En la consulta uribista hay una diferencia: el que gane la consulta uribista, o la que gane, que es Paloma, la van a sacrificar en favor de Abelardo (De La Espriella), como hicieron con Fico (Gutiérrez) aquí en favor del señor Rodolfo”. ¿Por qué cree que la consulta está ganada por Paloma? “Porque tiene estructura, tiene un partido, tiene historia y tiene sobre todo al expresidente Álvaro Uribe atrás”. Pero vamos a su consulta... “La consulta nuestra, que es una consulta de centroizquierda, recoge las izquierdas encarnadas legítimamente en el senador Iván Cepeda, que es un hombre de izquierda. Yo, de 17 años de militancia en el Congreso, 15 estuve en el partido de la U, partido de centro que espero que vaya a votar por mí en esa consulta. Y esa es una decisión que van a tomar todos los colombianos cuando vean ese tarjetón en el ganador de esa consulta El que gane esa consulta será presidente de la República. La decisión estará entre Roy e Iván Cepeda”. Claro, son dos no más. Se desinfló esa consulta: antes estaban Clara López, Camilo Romero, Juan Fernando Cristo... “Camilo Romero dice que va a participar. Hay que ver si participa. En el tarjetón que le van a entregar a los colombianos solo hay dos consultas. Y ese papelito tiene en una consulta la foto de Roy, la foto de Iván Cepeda, y en la otra consulta la foto de diez. Pero nadie que vote por ninguno de los de la derecha va a cambiar el resultado de la segunda vuelta porque el resultado de la segunda vuelta es Paloma adhiriendo a Abelardo. Fórmula Abelardo con Paloma. Y en cambio, el que vote en la consulta del Pacto Amplio sí decide quién va a la segunda vuelta. Esa es la diferencia. Por eso la consulta del Pacto Amplio es mucho más interesante”. Pero nada está escrito. Usted está descartando que no pase Paloma a la segunda vuelta o que pase Sergio Fajardo y Abelardo, o Sergio Fajardo y Paloma. No necesariamente tiene que pasar alguien de la consulta del Pacto Amplio... “La única persona en Colombia muy calificada, eso sí, que tiene dudas de que la consulta del Pacto Amplio pone a alguien en la segunda vuelta es Luz María Sierra”. Otro detalle de la consulta del Pacto Amplio: el tema jurídico de la posibilidad de que Iván Cepeda sí participe. En 2018, Humberto de la Calle hizo una consulta en octubre y luego no pudo estar en la consulta de marzo. ¿Usted cree que Iván Cepeda sí podrá estar en esa consulta? “La verdad es que Humberto de la Calle no participó en esa consulta porque se lo prohibió César Gaviria y porque, en su momento, Sergio Fajardo desde su arrogancia dijo que no aceptaba hacer dos debates. Yo estuve allí. No le aceptó a De la Calle hacer un par de debates para decidir cuál de los dos. Yo creo que aquí hay una decisión clara. Todo el mundo sabe que la izquierda escogió un candidato, que es Cepeda, para poder ir a la consulta de marzo a competir conmigo. Eso está claro y lo dijimos siempre”. Aunque eso está por definirse, porque llega un momento en que se tienen que inscribir para hacer los tarjetones, ¿cuándo es esa fecha? “¿Sabe que la gente no tiene eso claro? Los tiempos no dan. Si los candidatos de las consultas, incluyéndome, se equivocan y se llevan hasta el final de la fecha, no van a poder tener tiempo de hacer campaña porque la Registraduría, una vez que se inscriban, si esperan hasta el final, 6 de febrero, el Consejo Nacional Electoral se toma una semana o de pronto dos para tomar decisiones sobre la viabilidad de esas inscripciones. Y entonces el 20 de febrero dice que sí o que no, lo que sea. Y ese día empiezan a mandar a timbrar los tarjetones. Lo que quiero decir es que la publicidad de la campaña, los créditos de campaña, no pueden esperar al 20 de febrero”. Tiene que ser la semana entrante... “La semana entrante deben inscribirse las consultas presidenciales y el Consejo Nacional Electoral tiene que resolver la duda que tienen muchos colombianos. Yo no la tengo, de que Iván Cepeda puede ir a la consulta. Yo voy a ir a la consulta presidencial y espero competir con Iván Cepeda y con otras personas. Yo no descarto que participen otras personas”. Lo veo muy seguro de su triunfo, a pesar de la encuesta de Atlas Intel publicada por Semana... “Eso no es una encuesta. Es una pseudo encuesta digital con un algoritmo”. No hay que pelear con la encuesta, dicen por ahí... No, pero con la pseudo encuesta sí”. Lo que pasa es que Intel tiene un prestigio, por lo que ha acertado en varios países... “Siempre le apuesta a la derecha y no ha acertado siempre. Entonces, cuando gana la derecha, dice que acertó”. ¿O será que usted le apuesta a la maquinaria? “Yo le apuesto a los oyentes de El Colombiano, a los lectores de su periódico, a los antioqueños y antioqueñas que madrugaron a trabajar hoy. A la señora Johanna. ¿Sabe qué es Johanna? Una señora vende empanadas paisas en El Hueco, en Medellín. Esas personas que madrugan a trabajar todos los días quieren un país que trabaje para todos, que le dé garantías a todos, que no se divida, que no odie, que no siembre miedo, que no genere una crisis internacional, que no odie al otro medio país. Yo soy capaz de unir a Colombia. Espero que me elijan el ocho de mayo”.

Usted qué les dice precisamente a los paisas Si tenemos en cuenta que en su lista al Congreso incluyó a Juan David Duque, que es de muy mala recordación en muchos sectores de la ciudad porque fue el secretario privado de Daniel Quintero. Ha sido la única persona en la historia de nuestra ciudad a la que el Concejo prácticamente le quitó su investidura por una serie de irregularidades, fue el que manejó la caja menor de Quintero, y las denuncias son impresionantes, por mencionar solo algunos de los hechos. ¿Esa ciudadanía de Medellín va a votar por usted teniendo prácticamente a Daniel Quintero? “Yo no sé si van a votar por el candidato Duque. No tengo ni idea. Usted me está contando un montón de cosas que yo no sé” Pero ese es un personaje de su lista. “Sí, yo tengo 100 candidatos”. Pero esperamos que sepa de cada uno su trayectoria... “Cada quien tiene que defenderse a sí mismo y mostrar sus capacidades y sus cualidades. También tengo el presidente de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, y tengo el presidente de la CUT, y también tengo al presidente de todos los tenderos de Colombia. Y a la esposa de Musa Besaile... Sí, son 100. Y vamos a elegir 10 o 12 senadores. Pero resulta que hay una diferencia entre esta lista y las demás. Bueno, muchas. Una de ellas es que esta lista la construimos en tres meses con un éxito impresionante. Vamos a llevar a las urnas un millón y medio de votos. Y ese número es el mismo número de votantes que obtuvo el senador Iván Cepeda en la consulta de octubre. Es decir, usted me dice por qué estoy seguro del triunfo. Porque estoy seguro de que la inmensa mayoría de las personas que quieren un gobierno estable, que no genere extremos, van a acompañarme. Hay gente muy buena en la consulta para hablar de manera ecuánime, en la otra consulta; yo tengo afecto personal y respeto académico por Mauricio Cárdenas y me pareció un tipo simpatiquísimo Oviedo Un voto por ninguno de ellos cambia el destino de Colombia, porque no va a afectar el resultado de la segunda vuelta. Esa es la clave. En esa consulta está claro que Paloma va a ir a primera vuelta y declinará en favor de Abelardo. En cambio, la consulta del Pacto Amplio define el destino de Colombia, porque uno de nosotros dos llegará a segunda vuelta, y el que sea capaz de llegar a segunda vuelta y unir al país será presidente. Otros dirán: votar por Roy Barreras es votar por Daniel Quintero, porque tiene en su lista a una persona muy importante de él... “No, eso es una estigmatización”. ¿Como que estigmatización? Es su lista y usted... ¿Y está en el tarjetón de la consulta? “No, pero está en su lista al Congreso”. “A ver, yo no soy aquí el juez de personas. Usted me está contando un montón de cosas. Yo no sé si tiene sentencias judiciales o no. No tengo la menor idea de lo que usted me está contando. Pero lo que sé es que en la consulta presidencial el que está es Roy Barreras y el que está es Iván Cepeda. Entonces no tengo idea de lo que digan. El señor Carlos Caicedo va a la primera vuelta con el aval de Comunes. Pero Caicedo no es de Comunes y nadie lo puede acusar de ser de las Farc. Entonces, el hecho de que él haga una coalición con ese partido no quiere decir que él sea de las Farc. Son cosas diferentes”. Supongamos que usted le gana a Iván Cepeda la consulta, ¿el sector más de izquierda lo va a apoyar? “Claro que sí. Es que yo no soy de izquierda”. Porque votan por Carlos Caicedo o por Claudia López, porque a ella sí la pueden identificar más como de izquierda. “Es posible. Veremos qué pasa en la primera vuelta. Yo lo que sé es que durante 15 años, no ahora, he caminado desde que presenté la Ley de Víctimas, el marco para la paz, desde que construimos la JEP para conocer la verdad de los falsos positivos, de las masacres guerrilleras y paramilitares, desde que construimos la Comisión de la Verdad, la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Eso es lo que voy a defender en el Gobierno. Si los otros competidores de la primera vuelta tienen para mostrar un compromiso igual con la vida y con la gente, y una eficiencia en su trabajo y la capacidad de unir a Colombia, bienvenidos. Si Claudia López, que es una mujer académica, formada, con una muy buena formación académica, es capaz de unir a Colombia, bienvenida. Si Caicedo, que a mi gusto es demasiado radical, es capaz de unir a Colombia, bienvenido. Yo soy capaz, y usted lo sabe, de unir a Colombia. Si Abelardo De la Espriella, que amenaza con destripar a la otra media Colombia, es capaz de unir a Colombia, bienvenidos. Pero usted se está dando cuenta, con los nombres, de que quien es capaz de darle garantías a todos y hacer un gobierno estable que afronte los retos de Colombia, incluyendo los retos económicos, de salud, de energía, con una Colombia unida, soy yo, soy yo. Conmigo se puede hablar y dialogar. Yo no tengo odios, no odio a nadie y le doy garantías a todos. Esa es mi diferencia”.

Lo he visto cuestionando un poco al Gobierno, diciendo que está dando papaya con este tema de la paz total y de las interceptaciones del ministro de Justicia... “Lo dije. Le dan papaya a la derecha. Es que cuando el ministro de Justicia, a quien conozco como un hombre valiente y que ha hecho denuncias muy serias de corrupción, denuncia que hay infiltrados en el Ministerio de Defensa realizando interceptaciones desde adentro, le da argumentos a la derecha para decir que existe una confrontación interna. Lo que evidencia el ministro es que, desgraciadamente, los grupos criminales han tenido, en muchos gobiernos, incluyendo el de Iván Duque, han sido capaces de infiltrar al establecimiento, incluso al Congreso, y al parecer también este aparato de defensa. ¿Para qué? Para lucrarse, para aprovecharse y conocer las rutas. Hay cosas que son indeseables. Mire la caravana del señor ‘Calarcá’. Me parece que un personaje que ha extorsionado a una región entera no puede andar impunemente por las carreteras, abusando de una supuesta condición derivada de un acuerdo de paz. Cuando hicimos el acuerdo por la paz, los combatientes fueron concentrados en zonas específicas. No pueden andar personas armadas, que no han entregado las armas, libremente por las carreteras ni subirse a tarimas. Eso es una afrenta a la institucionalidad. Yo no lo dije hoy, lo dije hace cuatro años, cuando empezó el Gobierno; lo dije el día de la posesión presidencial y lo dije en mi primer año como presidente del Congreso: el método con el que se intentó, de buena fe, abrir múltiples mesas de diálogo y otorgar pasaportes de impunidad a todos los grupos ilegales, tenía que fracasar. No se puede hacer la paz desde la debilidad del Estado ni desde la ingenuidad”. ¿Usted cree que es un fracaso la paz total? “Creo que es un fracaso y creo que los grupos ilegales han abusado de esa buena fe”. Uno ve al presidente invitando al ELN a que venga a Colombia desde Venezuela, y uno lo ve negociando con el Clan del Golfo en Catar. ¿El presidente Petro quiere controlar el territorio a través de ellos? “Yo escuché al presidente rechazar una propuesta cínica y absurda de un grupo armado que pretendía que la campaña presidencial se debatiera con ellos aún en armas. Eso ya pasó antes y por eso fracasó. Lo que le oí al presidente es que ese grupo destruyó la posibilidad de la paz, se narcotizó y se convirtió en un ejército mafioso, al igual que otros. Esos grupos son una minoría. A Colombia hay que devolverle las certezas. Son cerca de 25.0 delincuentes frente a cientos de miles de hombres en las Fuerzas Militares. El Estado va a prevalecer. Todos esos delincuentes terminan sometidos a la justicia o abatidos. Solo un Estado fuerte puede garantizar la seguridad de las familias colombianas, incluso para hacer la paz. Yo, que firmé un acuerdo a nombre del Estado colombiano, digo que se necesita un Estado fuerte que garantice que, si no cumplen, el Estado los somete. Eso es lo que ha faltado. Hay cosas que quiero que continúen, como el compromiso social con los más pobres. Haber puesto la equidad y la inclusión social en el centro de la gestión es un avance que no debe echarse atrás. Cuentan conmigo para profundizar el cambio social, pero no para prolongar la impunidad bajo la llamada paz total. ¿Cómo está financiando su campaña? Se ven muchas vallas, mucha pauta, reuniones con figuras tradicionales y un equipo grande. “Hay dos maneras en que se financian las campañas: los créditos de los partidos, 3.200 es mi tope, y los créditos personales de la campaña con cargo a reposición, que son 8.000 millones de pesos. Esos desembolsos, que son 11.000 mil doscientos millones, serán el tope de mi campaña, porque la campaña tiene un tope hasta de 32.000 mil millones. Pero yo no tengo esa capacidad de endeudamiento, porque creo que tengo esa capacidad de endeudamiento porque voy a sacar votos suficientes para que esa reposición pueda pagar esos créditos. Y estoy contando las cifras que son reales. Las vallas son vallas contratadas con una sola empresa que se llama Metrovía, y esa empresa está sujeta a esos pagos de crédito bancarios por reposición”. Pues qué tremenda deuda la que va a adquirir, ¿no? “No, porque yo voy a ganar. Hay muchos colombianos que quieren que el país tenga un cambio seguro, que no retroceda a épocas de exclusión ni de violencia, sino que acabemos en la polarización. Pero muchos se quedan pasivos en su casa esperando a ver qué pasa. Usted dijo: corremos riesgos, y yo los corro con gusto porque la vida es una bendición. Tengo 62. Luz María, usted me conoce, me ha escuchado en otras ocasiones. Quizá es lo más de corazón que le puedo decir. Tengo cinco hijos, dos nietos. Soy un hombre feliz y bendecido. Salí de un barrio popular y llegué aquí. Y a mí me asombra que usted, que es una periodista tan importante, me esté entrevistando cuando yo era un tipo que era taxista. De verdad, mi vida es un milagro y es una bendición. Yo tengo la obligación de entregarle cuatro años por lo menos de mi vida, de los 62 en adelante, a hacer que otros salgan de abajo hacia arriba. Y corro riesgos. El riesgo de la vida, el riesgo de montarme en avionetas. ¿No le pareció aterrador la premonición de Yeison Jiménez? Él sabía que se iba a matar. Yo monto en esas avionetas cada rato y le tengo pánico. Pero vale la pena Colombia y vale la pena con el riesgo de un crédito. Sí vale la pena, porque Colombia sí tiene arreglo. Yo la hacía arreglar”. Oiga, yo no sabía que había sido taxista. ¿Usted les hablaba una cantidad a los pasajeros cuando manejaba el taxi? “Sí, les escuchaba mucho. Yo voy a ser el primer presidente taxista, porque yo sé lo que es conseguir pa’l producido, pa’l lavado y pa’ lo... y pa’l combustible, la tanqueada, y lo que sobra era pa’ uno. Con eso me pagué mi carrera como médico. Y trabajé veinte años como médico. Le confieso que la política no es una actividad agradable. Lo que es agradable es resolver problemas. Si usted es bombero y hay un incendio aquí al lado de EL COLOMBIANO, usted tiene la pulsión, la obligación de ir a apagar el incendio. Y eso es correr un riesgo. Y no es agradable meterse entre las llamas. Pero apagar el incendio y salvar vidas, eso sí es agradable. Eso es meterse en esta campaña: recibir insultos, calumnias, infamias, agresiones, madrugar”. Pero usted ya tiene el cuero duro desde hace mucho rato. “Ayer me acosté a la una de la mañana después de atender gente. Me levanté a las tres y media para coger un vuelo para venir a Medellín. Ayer dormí dos horas y media y estoy feliz de estar cumpliendo con usted aquí”.