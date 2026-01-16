“La paz total del Gobierno es un fracaso”: candidato Roy Barreras

Según las encuestas presidenciales más recientes, la candidatura de Roy Barreras no despega. Pero el curtido exsenador, quien hasta el año pasado hizo parte del Gobierno como embajador ante Reino Unido, está convencido de que va a ganarle en la consulta de marzo a Iván Cepeda, el candidato de la izquierda.
En esta entrevista con EL COLOMBIANO, Barreras habla de su estrategia, que no está exenta de cuestionamientos pues tiene maquinaria política de partidos tradicionales y su lista al Senado está llena de personajes con líos.