Declaran calamidad pública en Bogotá por ola invernal

Durante la noche continuarán haciendo presencia funcionarios pero a las 06:00 a.m. del lunes 14 de noviembre nuevamente la alcaldesa instalará el PMU y así continuar retirando los escombros, barro, piedras y demás daños que sigan ocasionando las lluvias que pueden, según López, disminuir un poco en las últimas horas pero que continuarán durante los próximos meses.

La alcaldesa además aseguró que en La Calera continuará el Puesto de Mando Unificado (PMU) que ha venido atendiendo las emergencias y daños que han afectado a esa zona en particular de la capital. En el lugar se han venido brindando ayudas a las personas afectadas.

Finalmente, la alcaldesa dispuso la caja menor de un millón de pesos del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger) para pagar los peajes de las volquetas que lleguen al lugar a atender la emergencia.

“Por favor ANI ordene al concesionario peaje La Calera no cobrarle a las volquetas y vehículos de la comunidad y los equipos de emergencia el peaje. No estamos para que hagan negocio en medio de una emergencia. Estamos disponiendo en La Calera para no ir hasta Doña Juana”, dijo la mandataria local.