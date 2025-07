Trump anunció aranceles del 30% a México y la Unión Europea a partir de agosto

Trump también publicó una nueva carta en la que informó de que impondrá aranceles del 30% a los productos procedentes de México a partir del 1 de agosto.

“Es un gran honor para mí remitirles esta carta que demuestra la fuerza y el compromiso de nuestra relación comercial y el hecho de que Estados Unidos de América ha acordado seguir trabajando con México”, apuntó Trump en la misiva, dirigida a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum.

Trump argumenta además que pese a la “fuerte relación” bilateral, decidió imponer estos aranceles en respuesta a la “crisis del fentanilo”, que considera “causada en parte por el fracaso de México a la hora de parar a los cárteles, integrados por las personas más despreciables que jamás hayan puesto un pie en la Tierra”.

“México me ha ayudado a mantener segura la frontera, PERO, lo que ha hecho México no es suficiente. México aún no ha parado a los cárteles que quieren convertir toda Norteamérica en un patio del narcotráfico. Evidentemente, no puedo dejar que eso pase (sic)”, dijo.

Por ello, a partir del 1 de agosto habrá un arancel general del 30 por ciento al que habría que sumar los aranceles impuestos a cada sector económico.