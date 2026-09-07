Mataron al profesor Kevin Santiago Ángel y lo acusaron falsamente de violador para justificar el crimen; detalles del caso

Con el paso de las horas se conocen más detalles de la forma macabra como el Tren de Aragua asesinó al profesor Kevin Santiago Ángel por interferir en sus intereses de vender droga en la localidad de Kennedy en Bogotá. El docente se dedicaba a promover acciones para prevenir precisamente el consumo de estupefacientes.
Según la investigación, contra ocho presuntos implicados, el docente fue retenido en mayo de este año y sometido a actos de tortura en un inmueble del suroccidente de Bogotá, donde posteriormente fue asesinado. Su cuerpo fue desmembrado, introducido en una maleta y abandonado en el sector de El Tintal.
Entérese: A alias Chester, señalado de tres homicidios en el sur del Aburrá, lo hallaron muerto en la cárcel de La Estrella, Antioquia
Sin embargo, su crimen no podía pasar como un hecho aislado, según reveló la Fiscalía, porque podría desprestigiar el nombre de la organización. Por eso, se habrían inventado que era el responsable de violar a un menor de edad y de esa manera hacer pasar su crimen como un acto de justicia por mano propia.