Karen Manrique habría pedido contratos de la UNGRD para su pareja

Un encuentro de apenas unos minutos, ocurrido el 14 de diciembre de 2023, se ha convertido en una de las pruebas más comprometedoras en el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Aquel día, la representante a la Cámara, Karen Manrique —recientemente capturada—, se reunió con el entonces subdirector de la entidad, Sneyder Pinilla, para coordinar unos contratos.
“Ingeniero, quería preguntarle por un contrato en Saravena”. Esta declaración inédita de Pinilla ante la Fiscalía describe la supuesta presión de Manrique para adjudicar un proyecto en Arauca que, bajo su presunta instrucción, debía ser gestionado por su propia pareja sentimental.
De acuerdo con la revelación publicada por Semana, esta conversación tejería el hilo central en el expediente de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, que esta semana ordenó la detención de Manrique y de Wadith Manzur, además de avanzar en procesos contra los congresistas Liliana Bitar, Juan Pablo Gallo, Julián Peinado y el exlegislador Juan Diego Muñoz.