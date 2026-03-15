Karen Manrique habría pedido contratos de la UNGRD para su pareja

Un encuentro de apenas unos minutos, ocurrido el 14 de diciembre de 2023, se ha convertido en una de las pruebas más comprometedoras en el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Aquel día, la representante a la Cámara, Karen Manrique —recientemente capturada—, se reunió con el entonces subdirector de la entidad, Sneyder Pinilla, para coordinar unos contratos. “Ingeniero, quería preguntarle por un contrato en Saravena”. Esta declaración inédita de Pinilla ante la Fiscalía describe la supuesta presión de Manrique para adjudicar un proyecto en Arauca que, bajo su presunta instrucción, debía ser gestionado por su propia pareja sentimental. De acuerdo con la revelación publicada por Semana, esta conversación tejería el hilo central en el expediente de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, que esta semana ordenó la detención de Manrique y de Wadith Manzur, además de avanzar en procesos contra los congresistas Liliana Bitar, Juan Pablo Gallo, Julián Peinado y el exlegislador Juan Diego Muñoz.

El testimonio de Pinilla sugiere que los fondos destinados a la UNGRD terminaron convertidos en coimas para diferentes funcionarios públicos. En el caso de Manrique, el beneficio habría sido para su “esposo o novio”. Según relató Pinilla a las autoridades: “Ese día ella va con un señor de nombre Gustavo González Ruiz. Yo ya sabía que él era compañero sentimental o esposo, novio, no sé (...) Me dice: ‘Es que va a salir un contrato para Saravena’. Eso lo voy a manejar yo a través de mi esposo, y me señala al señor que estaba ahí al lado. Yo le digo, doctora, a mí no me ha dicho nada el doctor Olmedo, eso es con el doctor Olmedo”. Este episodio sería la antesala del contrato que hoy compromete a Manrique. Días después, el propio funcionario se lo reclamó a Olmedo López, exdirector de la UNGRD, en una libreta donde consignó de su puño y letra la presunta repartija, incluido el contrato de Saravena, considerado hoy una prueba clave en el entramado. De acuerdo con las pruebas recolectadas, el proyecto por el que preguntaba Manrique contemplaba la construcción de obras de protección para prevenir inundaciones en el río Bojabá, por cerca de 30.000 millones de pesos.

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La presión desde Hacienda

La trama no se agota en la UNGRD. Pinilla afirmó que, poco después de su charla con Manrique, recibió una llamada del entonces ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. La urgencia radicaba en que “se iban a caer unos créditos de la Nación, por lo que necesitaba sacar adelante unos proyectos que ya estaban avisados”. Para el 15 de diciembre de 2023, la situación escaló a una reunión de emergencia en el Ministerio. Olmedo López confesó que en dicha cita “se hace una videollamada con el ministro de Hacienda (...) quedan claros los tres contratos que se tenían que sacar y que dentro de estos contratos estaba el del municipio de Saravena”. La instrucción desde la dirección de la UNGRD era clara: había que “darle parte” a los legisladores de la Comisión de Crédito Público. Sobre Manrique, López le habría dicho a Pinilla que “como ella (Manrique) era afín al Gobierno y era la persona de Arauca, como representante a la Cámara, pues teníamos que darle parte”. El expediente cuenta con un arsenal probatorio: chats de WhatsApp y Signal, videos de seguridad y registros de los denominados “cónclaves” en la Casa de Nariño. En estas reuniones habrían participado figuras como Carlos Ramón González y Luis Fernando Velasco. Todo esto con el fin de movilizar presupuestos de hasta $1.4 billones para, según Pinilla, “aceitar al Congreso”.

Insistencia bajo sospecha