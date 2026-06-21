Más de 14 mil jurados no se presentaron a sus puestos de votación, dice la Procuraduría

Más de 14 mil jurados de votación no asistieron a puestos en 401 municipios del país, según dio a conocer la Procuraduría en medio de la jornada electoral de esta segunda vuelta presidencial. El Ministerio Público también dio a conocer que en el transcurso del día esa entidad ha recibido 521 informes sobre conductas que podrían afectar la jornada electoral en el país. Las quejas han llegado al Centro de Comunicaciones y Analítica Avanzada de la Procuraduría en Bogotá. Lea también: “Es un deber respetar y reconocer los resultados”: llamado del registrador Hernán Penagos para la jornada electoral “En lo transcurrido de la jornada se han recibido 242 reportes provenientes de ciudadanos, 126 por parte de funcionarios de la entidad que realizan vigilancia electoral en las diferentes mesas de votación del país, 93 de la Cancillería y 60 reportadas por las distintas personerías”, informó el Ministerio Público. El ente de control, dirigido por Gregorio Eljach, hace presencia en los 32 departamentos del país y en la capital del país a través de 3.479 servidores. No se pierda: Registraduría responde a Petro: no se eliminaron mecanismos de seguridad en consulta de formularios E-14 “Esa cifra se divide en 2.293 funcionarios ubicados en los distintos puestos de votación del país; 359 en la sede principal de la Procuraduría; 4 en Puestos de Mando Unificado; 43 en los diferentes centros de cómputo; 48 ejerciendo vigilancia móvil, y 732 que estarán presentes en los escrutinios”, dice el comunicado.

El llamado de la Procuraduría

Sobre el proceso electoral de la segunda vuelta, el registrador nacional, Hernán Penagos Giraldo, expresó que el “escrutinio se hace con actas físicas, no con imágenes”. Además, invitó a los colombianos a tener absoluta tranquilidad frente al proceso electoral y al software implementado por la Registraduría Nacional. “Voten con toda tranquilidad y entusiasmo, entendiendo que se trata de una forma de reivindicar los derechos democráticos, porque nada justifica las agresiones, los maltratos ni la hostilidad. Aquí todos somos compatriotas”, expresó a Caracol Radio. “Los escrutinios se realizan con las actas físicas de cada mesa de votación (E-14), no con imágenes, las cuales tienen un carácter informativo para que los partidos y las campañas las consulten y comparen al momento de presentar reclamaciones”, enfatizó Penagos. Entérese: Abelardo De la Espriella y José Manuel Restrepo ya votaron en la segunda vuelta presidencial Por su parte, el director de la Policía, general William Rincón, recordó a la ciudadanía que el voto es secreto, por lo cual acciones como tomar fotografías, grabar videos o realizar cualquier registro audiovisual dentro del cubículo de votación está totalmente prohibida. Desde las 7 de la mañana las autoridades, junto con distintas instancias del Gobierno, lideraron el primer seguimiento nacional a la jornada electoral. A través de este Puerto de Mando Unificado (PMU) se realiza el monitoreo permanente a los 32 departamentos con el objetivo de verificar el normal desarrollo de las votaciones. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que la Fuerza Pública ha desplegado más de 408 mil hombres en todo el territorio nacional, y de este total 248 mil están enfocados directamente en el Plan Democracia. Entérese: Abelardo De la Espriella y José Manuel Restrepo ya votaron en la segunda vuelta presidencial Con las urnas abiertas y el proceso en marcha, la defensora del Pueblo, Iris Marín, también entregó un parte de “mucha tranquilidad y mucha confianza en que las instituciones van a poder garantizar una jornada de votación tranquila”. Asimismo, enfatizó que, aunque todo proceso electoral conlleva riesgos, el Estado se encuentra preparado para tramitar cualquier incidente mediante las instancias de coordinación establecidas. Para blindar la transparencia y seguridad de los comicios, la Defensoría del Pueblo desplegó un robusto operativo. Según Marín, “vamos a tener a más de 2.300 personas, incluyendo funcionarios, funcionarias, defensores y defensoras públicas”, distribuidas en miles de mesas de votación en conjunto con la Procuraduría y las Personerías. Esta vigilancia no se limitará a las horas de votación, sino que se intensificará al cierre de las urnas. Lea más: “Es un deber respetar y reconocer los resultados”: llamado del registrador Hernán Penagos para la jornada electoral

¿A qué sanciones se enfrentan?