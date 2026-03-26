Juliana Guerrero será imputada este jueves por diplomas falsos de la San José, ¿irá a la audiencia?

Todo está listo para que esta tarde, la Fiscalía general impute cargos a Juliana Guerrero por la presunta falsificación de su diploma de graduación a través de la Universidad San José.

En la diligencia, el ente investigador le imputará los delitos de fraude procesal y falsedad en documento público. Será el tercer intento de realizar la audiencia, luego de que las anteriores se aplazaran por la inasistencia de Guerrero.

La Fiscalía investiga a Guerrero por presuntamente haber obtenido de manera irregular los títulos profesionales con los que aspiraba a ocupar el cargo de viceministra de Juventudes en el Ministerio de la Igualdad.

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En este caso, la fiscal delegada informó que desistía de solicitar una medida de aseguramiento contra la investigada.

“Como le había advertido antes de la instalación, mediante el oficio dirigido al Juzgado 25 con función de control de garantías, desistí de la solicitud de medida de aseguramiento al considerar que no se cumplían los presupuestos procesales a la fecha para solicitarla”, sostuvo la representante del ente acusador.

EL COLOMBIANO logró confirmar que la mujer asistirá a la audiencia en compañía de su abogado, por lo que se espera que finalmente se lleve a cabo la audiencia.

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