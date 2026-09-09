Juliana Guerrero será condenada a tres años, pero no iría a la cárcel, ¿por qué?

Juliana Guerrero empezó a juntarse con el Gobierno de Gustavo Petro cuando apenas tenía 20 años. Cuatro años después, recibió una condena de tres años por las tramoyas ilegales que hizo para obtener títulos universitarios falsos con los que buscaba, a toda costa, convertirse en viceministra de Juventud. Este miércoles, la Fiscalía anunció que llegó a un preacuerdo con la joven en el marco de la investigación por estos hechos.
Como parte de la negociación, Guerrero aceptó su responsabilidad en el delito de fraude procesal, es decir, que obtuvo diplomas de la Fundación Universitaria San José sin cumplir con los requisitos para poder acceder a cargos en el gobierno Petro. El documento fue presentado formalmente por la fiscal durante una audiencia virtual tras conversaciones sostenidas con la defensa de la procesada.
EL COLOMBIANO conoció por fuentes en la Fiscalía y de la defensa de Guerrero que están contemplando la suspensión anticipada de la pena, que significa que la condena está, pero no necesariamente hay que ir a prisión. El preacuerdo establece que sería condenada a tres años.