“Quedó demostrada, más allá de cualquier duda, la culpabilidad de Uribe”: Iván Cepeda

“Bastantes. Por ejemplo, la afirmación de la señora Eurídice Cortés sobre el hecho de haber recibido dos millones de pesos que no estaban en las cuentas de las investigaciones hechas y que fueron reveladas en pleno juicio. Era la primera vez que la señora admitía haber recibido dos millones de Diego Cadena. Igualmente, las mentiras quedaron puestas en evidencia en el caso de los tres señores de Cómbita, cuyos testimonios son absolutamente contradictorios, no solamente con relación a lo que ellos han afirmado ante otros entes de investigación y de justicia, sino entre ellos mismos. Nosotros hemos pedido que en las investigaciones que están cursando se tengan en cuenta esas nuevas revelaciones y en los casos que haya que imputarse impute, o en los casos que haya que profundizar la investigación así también se haga”.

En este caso la conducta del expresidente y del propio Granados frente a Cadena es totalmente ambigua. Por una parte Uribe dice que no sabía nada, que se vino a enterar después, pero luego aparece elogiando a Cadena primero en las interceptaciones y luego en público, y defendiéndolo. Entonces, ¿al fin qué? ¿Cadena estaba delinquiendo y él no quiere tener que ver con esos delitos? O quiere al mismo tiempo condenar esos delitos y mantener su relación de lealtad hacia Cadena”.

“Claro que sí, son absolutamente probatorias. Por una parte se dice que esas son conversaciones ilegales, ilegalmente obtenidas, que relevan de la confidencialidad de la relación entre el cliente y el abogado, pero por otra parte dicen que no tienen nada que ocultar. Entonces, ¿al fin qué? Granados insiste en que el expresidente no sabía que Diego Cadena estaba ofreciendo dinero en este caso a la señora Eurídice Cortés.

“Digamos que no eran actos humanitarios, ni de buena fe, ni Uribe tenía montado un aparato para atender a gente que necesitara ayuda. No, no era eso. Los dineros que se pagaban era para obtener los testimonios. Se dice que el testimonio de Euridice Cortés, o mejor, que el dinero que se le entregó a Diana, no era para sobornarla, pero se le entregó ese dinero para que fuera a entregar un testimonio, que se sabía a favor de quién era y en dónde era. Y además se supo que se entregó ese dinero para una cosa que al final ella utilizó como quiso. Entonces, no. Frente a ese tipo de argucias que son absolutamente insostenibles, yo creo que esa línea de defensa está totalmente condenada al fracaso”.