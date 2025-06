Juicio a Uribe: denuncian a Óscar Monsalve, padre de testigo clave, por presunto falso testimonio

Óscar Monsalve, padre del principal testigo contra Álvaro Uribe, rindió su declaración hace una semana y el debate en torno a su comparecencia no cesa. En las últimas horas, el senador Iván Cepeda lo denunció por presunto falso testimonio.

Según Cepeda, el testigo declaró siguiendo un libreto que, supuestamente, le habría sido entregado previo a intervención.

“Tuvimos conocimiento de grabaciones de conversaciones en las que interviene Óscar Monsalve Correa, en las cuales narra el libreto de la intervención que realizaría en su declaración, llevada a cabo al día siguiente. Estas indicaciones fueron dirigidas por Luis Guillermo Villegas, hijo del investigado por paramilitarismo Luis Alberto Villegas, alias ‘Tubo’, y sobrino de Juan Guillermo Villegas, quien también es testigo de la defensa en el juicio oral y a quien la Corte Suprema de Justicia compulsa copias por presunta manipulación de testigos, precisamente por las presiones ejercidas contra la familia Monsalve”, señala la denuncia de Cepeda.

De acuerdo con el recurso, en las grabaciones aparentemente queda en evidencia que Óscar Monsalve Correa habría sido instruido para realizar manifestaciones calumniosas contra el senador Cepeda.

“En la grabación se escucha que hay que ‘cagarse a Iván Cepeda’ y, al mismo tiempo, decir que ‘no conocía a Uribe’, todo bajo indicaciones de Luis Guillermo Villegas.”

Frente a la denuncia por posible falso testimonio, varios abogados penalistas del país han reaccionado advirtiendo que la defensa está en pleno derecho de preparar a sus testigos.

“¿Preparar un testigo? No solo es legal, sino que es una práctica recomendada. Lo revelado por el reporte Coronel no presenta nada anómalo o irregular. Incluso, la Corte Suprema de Justicia ha indicado que la preparación del testigo no solo es posible, sino necesaria. Lo incorrecto sería prepararlo para mentir o callar la verdad, pero nada de eso aparece en la nota de prensa señalada”, analizó el abogado Santiago Trespalacios.

Una opinión similar expresó el abogado Iván Cancino: “Un descubrimiento muy importante: las partes pueden preparar a sus testigos, darles las preguntas y revisar las respuestas. La @FiscaliaCol lo hace, la defensa también. Lo que no se puede es decirles que mientan o manipulen lo que percibieron.”

Ante esto, el abogado Miguel Ángel Del Río aclaró que una cosa es preparar a un testigo y otra es inducirlo a mentir:“Claro que se pueden preparar los testigos. Todos lo hacen y es legítimo. Lo que demuestran las grabaciones puestas en conocimiento de las autoridades es cómo un tercero (que no es ninguna de las partes) lo instruye para faltar a la verdad.”