“Nos va a dar acá la Navidad”: el llamado de atención de la juez a la defensa Álvaro Uribe

El juicio al expresidente Álvaro Uribe ha estado marcado por debates intensos y controversias tanto en el estrado como en la opinión pública. Desde el inicio del proceso, el juzgado ha sido enfático en que no permitirá que el caso prescriba, lo cual podría ocurrir si no se emite un fallo antes de mediados de octubre. En ese contexto, este lunes llamó la atención de la defensa por no haber agendado más testigos para la jornada de la mañana.

La jueza cuestionó la falta de previsión, luego de que los tres testigos citados por la defensa fueran interrogados rápidamente, en parte debido a que la Fiscalía hizo un uso breve del contrainterrogatorio.

Ante esta situación, el despacho consideró que se desaprovechó tiempo valioso para avanzar en el juicio.

“Por favor, no sean solamente cinco testigos, porque si no, nos va a dar acá la Navidad señalando y señalando fechas y fijando simplemente unas audiencias de dos y tres horas (...) La idea es evacuar y poderle resolver esta situación jurídica al señor procesado, ¿en qué momento vamos a hacer alegatos de cierre y en qué momento vamos a adoptar la decisión?”, manifestó la juez.

Aunque la defensa explicó que no preveía una diligencia tan ágil por parte del ente acusador, el juzgado consideró insuficiente la justificación y exhortó a los abogados a evitar que esta situación se repita, con el fin de garantizar el avance oportuno del proceso.

En la mañana de este lunes, rindió su declaración Mario Uribe Escobar, primo del expresidente, quien narró como fue que presentó al abogado Diego Cadena con el exmandatario.

La diligencia retomará a la 1 de la tarde con la declaración de otros abogados.