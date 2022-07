“Habiendo sido puesta a disposición de la autoridad competente, que deberá definir, en el menor tiempo posible, lo concerniente a la petición de extradición, entre otros aspectos, no es posible concluir que se encuentra privada ilegalmente de su libertad”, concluyó.

“No ha sido objeto de detención ilegal, desaparición, tratos crueles o incomunicada por parte de las autoridades, y tampoco acredita que haya solicitado la libertad ante el fiscal”, apuntó el juez, destacando que no hubo vulneración de los derechos de González .

De igual forma, aseguró que las acusaciones no se debían por la procedencia de las pieles de animales, sino porque se incumplieron los requisitos que pide Estados Unidos para hacer la exportación de los artículos a dicho país.

Elmer Montaña, abogado de Jhon Camilo Aguilar Jaramillo, uno de los dos empleados de González señalado de ser responsable de las maniobras comerciales para garantizar la salida de los artículos de Colombia hacia Estados Unidos, habló sobre este caso en Blu Radio, asegurando que el pedido de extradición que enfrenta su defendido y los otros dos involucrados no es proporcional a los cargos.

“Lo que dice la justicia es que la señora González no cumplió con unos requisitos de carácter legal para hacer las exportaciones en debida forma; no era la procedencia de los animales, lo que ella no cumplió fue con requisitos para el ingreso de esos bolsos a Estados Unidos”, aseguró.

Y agregó: “Al parecer, la señora Nancy enviaba pequeñas cantidades de bolsos, un total de 100, con personas que iban a los Estados Unidos y los entregaban allá a unos destinatarios X. De esa manera, dice la justicia norteamericana, ella incumplía con la obligación de pagar impuestos en caso de que el volumen de bolsos los hubiera mandado en un solo envío; los fraccionó por un periodo de tiempo”.

Igualmente, el abogado cuestionó el operativo realizado por las autoridades colombianas, pues dice que montaron un “show” y que cuando realizaron el allanamiento y las capturas actuaron de forma “ilegal”.

“¿Por el hecho de ingresar 100 carteras a Estados Unidos se justifica esa solicitud de extradición y ese despliegue que hizo la justica?”, cuestionó Montaña.