Juez frena el cierre de zona de ubicación de excombatientes ordenado por el Gobierno, ¿qué pasará?

El 30 de septiembre era el día previsto para que se terminara de forma definitiva la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) del Valle del Guamuez, en Putumayo. Pero, a sies días de que llegara esa fecha, un juez puso el proceso en pausa.
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El Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de Puerto Asís admitió una tutela presentada por varios excombatientes y, como medida provisional, suspendió los efectos de la Resolución 389 de 2026, mediante la cual el Gobierno había ordenado terminar la zona.
En la tutela, los accionantes también pidieron garantizar los servicios de salud y alimentación, así como las condiciones necesarias para la habitabilidad de la ZUT. Además, solicitaron al Ministerio de Defensa y otras entidades del sector mantener medidas de protección reforzada.