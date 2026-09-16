Juez de Cúcuta también ordenó suspender bombardeos donde haya menores: ya son cinco fallos

Tal como ya lo habían hecho otros juzgados, un despacho judicial de Cúcuta ordenó suspender los bombardeos en zonas donde exista información sobre la presencia de menores de edad. Con esta decisión, ya son cinco los pronunciamientos judiciales que han impuesto restricciones a las operaciones aéreas de la Fuerza Pública, en medio de la ofensiva de seguridad del Gobierno de Abelardo de la Espriella.
La nueva orden se suma a otras decisiones adoptadas por jueces en Arauca, Bogotá y Guaviare, que han puesto límites a los bombardeos cuando existe riesgo de que niños, niñas o adolescentes reclutados por grupos armados puedan resultar afectados.