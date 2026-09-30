“Un bandido redomado”: Abelardo ordenó el traslado de carcel de Juan Guillermo Monsalve, testigo clave del caso Uribe

El presidente Abelardo de la Espriella ordenó el traslado de Juan Guillermo Monsalve, testigo clave del caso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, a la cárcel de Cómbita, Boyacá.
“En la Patria Milagro, ningún preso tendrá privilegios, y mucho menos un bandido redomado como Juan Guillermo Monsalve, que ha violado sistemáticamente el régimen carcelario. Por eso he ordenado su traslado a la cárcel de Cómbita”, dijo el jefe de Estado.
“No voy a permitir que las cárceles de Colombia se conviertan en centros de operaciones criminales desde donde los criminales siguen haciendo de las suyas. ¡Quien esté preso cumplirá su condena, sin privilegios y sin la posibilidad de seguir delinquiendo!”, agregó.
En el video compartido por el presidente se ve a Monsalve encadenado de pies y manos, vestido con un uniforme beige y naranja como el que tenía alias Araña cuando fue extraditado a finales de la semana pasada.