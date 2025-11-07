Audiencia contra acusado por crimen de Juan Esteban Moreno se suspendió por accidente que sufrió juez del caso

En el marco de la audiencia por el asesinato de Jaime Esteban Moreno, se notificó que el juez 37 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá sufrió un accidente, lo que obligó a aplazar la audiencia contra Juan Carlos Suárez para el próximo miércoles 12 de noviembre a partir de las 9:00 a. m. De acuerdo se dio a conocer, el juez José Alejandro Hoffman durante horas de la mañana, cuando se encontraba en una sala de jueces se tropezó. En este momento lo trasladaron camino a la Fundación Santa Fe, en donde le prestaron los primeros auxilios o las medidas correspondientes de acuerdo a lo sucedido. Le puede interesar: “Ese es el de la discoteca”: la frase que habría desencadenado golpiza mortal al estudiante de Los Andes En consecuencia, se fijó que la audiencia contra el señalado responsable de la agresión al estudiante de la Universidad de los Andes se realizará la próxima semana, el 12 de noviembre a las 9:00 a. m.

¿Cómo va el caso hasta el momento?

Hoy, a partir de las 8:30 de la mañana, inició la audiencia en la que un juez determinará si envía o no a la cárcel a Juan Carlos Suárez Ortiz, el principal sospechoso por el homicidio del estudiante de la Universidad de los Andes, Jaime Esteban Moreno Jaramillo. La Fiscalía siguió revelando piezas clave que permitirían reconstruir lo ocurrido la madrugada del 31 de octubre, cuando el joven de 20 años fue brutalmente golpeado tras salir de una fiesta de Halloween en el norte de Bogotá. En una reciente audiencia, el ente acusador imputó el delito de homicidio agravado a Suárez, señalado como uno de los agresores, mientras el proceso se concentra ahora en la participación de una mujer vestida con un disfraz azul, cuya intervención habría sido determinante para desencadenar la golpiza. La defensa de Juan Carlos Suárez Ortiz, imputado por el homicidio de Jaime Esteban Moreno, estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Los Andes, aseguró que la agresión que terminó con la muerte del joven fue una reacción a presuntos actos de acoso sexual cometidos por Moreno hacia una de las acompañantes del grupo que lo atacó. El homicidio ocurrió en la madrugada del 31 de octubre en Chapinero, en Bogotá, cuando Moreno salía de un bar acompañado de un amigo y fue interceptado por un grupo de dos hombres y dos mujeres. Entérese: Así es Before Club, el bar de la congresista María del Mar Pizarro donde estuvo el estudiante de Los Andes antes de ser asesinado

Según la Fiscalía, uno de los atacantes, identificado como Juan Carlos Suárez Ortiz, golpeó por la espalda al estudiante, lo que desencadenó una serie de agresiones físicas que terminaron con la muerte del universitario.

Bar Before Club. Foto: captura de video

Durante la diligencia judicial de este viernes, la defensa de Suárez Ortiz afirmó que los actos de violencia materializados por el imputado no demuestran un “dolo deliberado de matar”. El abogado argumentó que la víctima estaba involucrada en un supuesto intento de abuso hacia una de las mujeres del grupo. “La causa que desencadenó toda esta situación fue que, al parecer, la víctima tuvo actos dirigidos a violentar la integridad sexual de una de las acompañantes del imputado. Eso es lo que dicen las entrevistas, que le gritaban violador, acosador”, sostuvo la defensa. El abogado reconoció que independientemente de si la versión sobre la supuesta agresión sexual de la víctima es cierta o no, esto no puede ser suficiente para establecer la gravedad del delito. “Sea lo uno o sea lo otro, pues esto no va a conllevar a definir la gravedad que exige este artículo 312, inciso primero. Y luego dice que apareció una mujer, que luego salieron corriendo, que las patadas duraron como 30 segundos, que posteriormente fueron capturados, que no se produjo una solidaridad en el entendido de ayudar a la víctima y va reiterando nuevamente los temas de la agresión con puños y patadas”.

Durante la audiencia, se relató los episodios de violencia que sufrió Jaime Esteban Moreno. Según los testigos, uno de los agresores lo tiró al piso y le propinó múltiples patadas en la cabeza y el tórax. La testigo añadió que el hombre, aparentemente eufórico y ansioso, comenzó a saltar mientras recibía apoyo verbal de sus acompañantes: “Deme ánimo para seguir peleando”, habría dicho. “Uno de ellos le dio un golpe en la nuca y comenzaron a gritarle: ‘Ahí tiene para que siga acosando’”, fue otro de los relatos. Otro agregó que una de las jóvenes del grupo habría insistido en los reclamos, alentando la confrontación: “El muchacho con la cara pintada se devolvió y preguntó: ‘¿Será que lo persigo?’. Una de las mujeres le respondió: ‘¿No que mucho kickboxing? Yo le hubiera pegado más’”. Le puede interesar: Atención: Revelan videos de la brutal golpiza que le causó la muerte al estudiante de Los Andes Jaime Esteban Moreno No obstante, la Fiscalía aclaró que el supuesto episodio dentro del local aún no ha sido plenamente verificado. “Tenemos, como ya se ha dicho, que los hechos ocurrieron cuando la víctima fue acusada por una mujer de estar realizando presuntos actos indebidos. Tal señalamiento, sin que mediara verificación ni defensa alguna, provocó que dos hombres, entre ellos el imputado, lo persiguieran violentamente fuera del establecimiento”, se indicó en audiencia. Este viernes se espera conocer la decisión del juez sobre si se le impone la medida de aseguramiento para Juan Carlos Suárez Ortiz y determinar si permanecerá privado de la libertad durante el proceso, mientras se evalúan pruebas, testimonios y demás material probatorio sobre los hechos que rodearon la muerte.

