Condenado el ‘hombre del maletín’, principal articulador del caso ‘Las Marionetas’

Vía preacuerdo, el implicado fue condenado a 62 meses de prisión tras ser hallado responsable de los delitos de concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, falsedad en documento privado y destrucción de elemento material probatorio .

De este hombre se dice que es conocedor de la génesis de “Las Marionetas”, gracias a su estrecha relación con el senador Castaño, quien aceptó ser el fundador del entramado con el que se habrían desviado más de 3.000 millones de pesos por medio de contratos amañados. Por estos hechos, Castaño fue condenado a 15 años de prisión, que no alcanzó a purgar por su fallecimiento en la cárcel en el año 2023.

Dos años después de su sometimiento a la justicia, un juez de Bogotá condenó a Juan Carlos Martínez Rodríguez , uno de los principales operadores de la red de corrupción conocida como ‘Las Marionetas’ , que fue liderada por el fallecido senador Mario Alberto Castaño Pérez para direccionar contratos y recursos públicos en varios departamentos del país.

Según el proceso, Martínez Rodríguez hizo parte de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de Mario Castaño y tuvo un papel activo en las maniobras utilizadas para direccionar recursos públicos hacia contratistas previamente seleccionados.

De acuerdo con las pruebas, el hoy condenado intervino en la gestión de proyectos ante entidades estatales, la selección de contratistas y la destinación de presupuestos para obras en municipios que eran de interés político para la estructura liderada por Castaño.

Además, habría coordinado la recepción de las dádivas entregadas por los contratistas favorecidos y su posterior distribución entre las personas que intervenían en las maniobras ilegales.

Martínez Rodríguez también mantenía comunicación con alcaldes y funcionarios públicos con el propósito de impulsar la adjudicación de determinados proyectos a personas previamente definidas. Para facilitar el movimiento de los recursos, además, puso sus cuentas bancarias a disposición de la organización para recaudar y administrar dineros obtenidos ilícitamente durante los procesos de contratación.

En este proceso, Martínez Rodríguez ya ha retornado $415 millones y deberá devolver otros $350 millones. Según la Fiscalía, estos recursos corresponden al dinero que recibió como consecuencia de su participación en las maniobras ilegales.

El preacuerdo establece que ahora deberá colaborar con la justicia y servir como testigo de cargo en otros procesos penales relacionados con hechos de corrupción que conoció durante su participación en esta estructura.

¿Cómo operaba la red de “Las Marionetas”?

Ante la Corte Suprema de Justicia, el senador Mario Castaño confesó que su tarea era recibir a contratistas y empresarios para ofrecerles contratos en varios departamentos del país a cambio de coimas.

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En la mayoría de los casos, Castaño y sus aliados recibían el 10% o incluso más de cada uno de esos contratos, por lo que esa red habría movilizado y acaparado más de 3.000 millones de pesos en Caldas, Chocó y Risaralda, entre otros.

En esas reuniones “bajo cuerda”, el exsenador usaba su poder, su conocimiento y sus aliados para ajustar casi que “a bolsillo” los pliegos contractuales y las condiciones exigidas en licitaciones de obras públicas de esas regiones.

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Con ese paso listo, los empresarios se presentaban a las licitaciones y ganaban los contratos aun sin tener la experiencia suficiente o sin ser el mejor oferente, lo que generó millonarias pérdidas del presupuesto del Estado.