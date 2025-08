De hecho, hace unos días el presidente Gustavo Petro confesó que por la vicepresidenta Francia Márquez había retrasado el nombramiento de Florián como viceministro: “Tuve un amargo día cuando por razón política, no acaté mis principios. Ese día amargo, acepté para mantener la unidad del gobierno, la posición de la vicepresidenta, en contra de mi voluntad, de no nombrar a Florián como viceministro de la diversidad”, dijo.



Le puede interesar: Integrante del esquema de seguridad del ministro de la Igualdad resultó herido en medio de violento asalto en Bogotá



“Florián dirigió la dirección LGBTI de Bogotá Humana y por ello fue amenazado de muerte, se exilió en París, y allí tuvo que recurrir a la webcam para sobrevivir. luego se revinculó (sic) al país y quise que asumiera el viceministerio (...) Me arrepiento de no haberlo hecho”, agregó el mandatario.