Cinco datos sobre la vida y trayectoria del nuevo ‘vice’ José Manuel Restrepo

José Manuel Restrepo, de 55 años, es economista de la Universidad del Rosario, magíster de la London School of Economics y doctor en Economía de la Universidad de Bath. Su trayectoria combina la academia, la gestión pública y el liderazgo institucional, tras desempeñarse como ministro de Comercio, ministro de Hacienda y rector de varias universidades.
Ha consolidado una imagen de referente técnico y defensor de la disciplina fiscal, la institucionalidad y el rigor académico. Su visión del servicio público está guiada por principios humanistas y por una filosofía que resume en la frase: “El servicio nos hace grandes”.
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Esa convicción también inspira su propuesta de país, plasmada en su libro Al borde de la esperanza, en el que desarrolla el concepto de la “Patria Milagro” y sostiene que el liderazgo debe estar orientado a generar esperanza y bienestar para la sociedad.
En el plano personal, Restrepo es reconocido por su sencillez y autenticidad.
Está casado desde hace 25 años con Tatiana Céspedes, con quien tiene tres hijos. Restrepo ha dedicado más de quince años, junto a su esposa, a acompañar matrimonios católicos como consejero. Su vida pública y privada está guiada por frases como “no hay milagros sin esperanza” y “el que no vive para servir, no sirve para vivir”.