Congresista del Centro Democrático propone militarizar barrios de Bogotá, ¿es viable?

El representante a la Cámara por el Centro Democrático, José Jaime Uscátegui, radicó ante el Departamento Administrativo de Presidencia (Dapre) una propuesta para militarizar tres localidades del sur de Bogotá. Así se hizo elegir. En tiempos de campaña, la ciudad tuvo vallas publicitarias de Uscátegui haciendo el saludo marcial con el lema “hay que militarizar Bogotá”.
En su carta enviada al Dapre, pide que “en coordinación con las autoridades distritales y dentro del marco constitucional y legal vigente”, se “disponga la militarización de las localidades de Ciudad Bolívar, Kennedy y Bosa, mediante el despliegue de las Fuerzas Militares en apoyo de la Policía Nacional”.
Uscátegui propone la medida “en los sectores más afectados por estructuras criminales de violencia”. Para justificar su idea, expone que Ciudad Bolívar, Kennedy y Bosa fueron las tres localidades con mayor número de homicidios en 2024.
En lo que va de 2026, esas siguen siendo las localidades más afectadas, aunque Ciudad Bolívar, con 126, es la que mayor número registra. Kennedy le sigue con 105. Más abajo, con 61, está Bosa. Entre todas suman 292.
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