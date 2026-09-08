Jorge Andrés Zuluaga, general (r) y cerebro de la Operación Jaque, sería el nuevo director de la DNI

El gobierno de Abelardo de la Espriella estaría alistando un nuevo nombramiento dentro de su equipo, esta vez en una entidad del Estado clave para los temas de seguridad e inteligencia en el país. Se trata del general (r) Jorge Andrés Zuluaga López, un oficial retirado del Ejército Nacional que ocuparía el cargo de director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). La trayectoria de Zuluaga es amplia, con 30 años de experiencia en cargos militares y especializaciones en inteligencia, seguridad y gestión del riesgo.

Fue director de la Central de Inteligencia Técnica del Ejército (CITEC), recibió formación en Estados Unidos y también se desempeñó como comandante de la Regional de Inteligencia Militar No. 5 (RIME 5). Sin embargo, uno de los episodios más destacados de su trayectoria estuvo relacionado con su participación en la famosa Operación Jaque, realizada durante el segundo gobierno de Álvaro Uribe Vélez. En dicho operativo fueron rescatadas 15 personas que permanecían secuestradas por las FARC. Entre los liberados estaban la excandidata presidencial Íngrid Betancourt, los ciudadanos estadounidenses Marc Gonsalves, Keith Stansell y Thomas Howes, además de 11 miembros de la Fuerza Pública colombiana. Lea también: Hoy llega Marco Rubio a Colombia: así será el primer encuentro de alto nivel con De la Espriella La intervención del general (r) Zuluaga se basó en los trabajos de inteligencia y el monitoreo permanente de las comunicaciones de las FARC. La Operación Jaque se realizó mediante una estrategia de engaño y sin que fuera necesario realizar un solo disparo, lo que permitió rescatar a los 15 secuestrados.

Nuevo cargo en la DNI después de René Guarín Cortés

El general (r) Zuluaga llega a esta entidad cuando estuvo rodeada de escándalos, entre ellos, el nombramiento de René Guarín Cortés por parte del expresidente Gustavo Petro. Guarín Cortés perteneció al M-19 y acompañó al exmandatario en asuntos relacionados con seguridad, incluso durante su administración en la Alcaldía de Bogotá, donde trabajó como ingeniero de sistemas.

Y es que Guarín se hizo conocido porque su hermana, Cristina Guarín, fue una de las víctimas de la toma del Palacio de Justicia. Este hecho lo llevó a vincularse al M-19 cuando tenía 22 años y estudiaba en la Universidad Nacional. Si bien se desmovilizó en marzo de 1990, en el marco del acuerdo de paz con el M-19, un informe de prensa de la época, revelado por el periodista y columnista de este diario, Melquisedec Torres, retrata su presunta responsabilidad en hechos ocurridos en medio del conflicto. El 28 de mayo de 1988 se registró un secuestro frustrado contra el publicista Jorge Valencia Ángel, gerente de la empresa Atlas Publicidad, perpetrado por miembros del M-19. El hombre que permaneció en la sombra durante el gobierno de Petro llegó como director encargado de la DNI después de Jorge Arturo Lemus Montañez, Carlos Ramón González y Manuel Alberto Casanova Guzmán, quienes también tuvieron vínculos con el M-19. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas