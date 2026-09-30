Alcaldía de Yopal y Gobernación de Casanare ofrecen millonaria recompensa por asesinato de Jhon Jairo Torres, ¿de cuánto es?

Tras el asesinato del exalcalde de Yopal, Jhon Jairo Torres, conocido como ‘John Calzones’, las autoridades anunciaron una recompensa de $80 millones por información que permita esclarecer el crimen y ubicar a todos los responsables. El dinero sería aportado por la Alcaldía de Yopal y la Gobernación de Casanare.
Del monto total, $30 millones serán entregados por la Alcaldía de Yopal y $50 millones por la Gobernación de Casanare.
La recompensa busca incentivar la colaboración de la ciudadanía mientras avanzan las investigaciones por el ataque sicarial ocurrido en una finca de Torres, en el corregimiento de Morichal.