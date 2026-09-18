JEP llamó a declarar a “Timochenko” y otros exFarc por presuntos hechos de violencia de género

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) llamó a declarar a Rodrigo Londoño, también conocido como “Timochenko”, así como a los otros seis integrantes del último secretariado de las Farc.
Esto sería por el Caso 11, Subcaso 3, a cargo del despacho de la magistrada Lily Rueda Guzmán, que investiga hechos de violencia basada en género cometidos en las filas de las Farc contra hombres y mujeres mayores de 18 años. En total, se documentan 62 hechos entre 1995 y 2015, con 30 víctimas directas.
En la investigación se han documentado hechos de violencias reproductivas, sexuales y por prejuicios basados en la orientación sexual y la identidad o expresión de género diversa, según la JEP.
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La decisión de la Sala de Reconocimiento de Verdad en el Caso 11 incluye a Jaime Alberto Parra Rodríguez, Milton de Jesús Toncel Redondo, Pastor Alape y Julián Gallo.
El llamado se hace en el marco de una versión voluntaria, una diligencia que le permite a la Sala recopilar información para esclarecer los hechos, dando la posibilidad al compareciente de pronunciarse.
Por su parte, las víctimas pueden presentarles sus demandas de verdad para que les respondan y les den información sobre los hechos investigados.