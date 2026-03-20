Iván Duque arremete contra Iván Cepeda y le pide que “deje la cobardía” y participe en debates

El expresidente Iván Duque Márquez lanzó una ofensiva contra el senador y candidato presidencial Iván Cepeda Castro, a quien acusó de evadir el debate público en el actual escenario electoral de cara a 2026.
Para el exmandatario, quien aspire a la presidencia debe exponer sus propuestas ante la ciudadanía. “Señor Cepeda, que deje la cobardía, el que quiera ser presidente de Colombia tiene que ir a debate”, sentenció el exjefe de Estado.
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El señalamiento lo hizo en medio de la presentación de su nuevo libro Rescatando a Colombia, allí calificó como una “vergüenza” que un aspirante pretenda liderar el país permaneciendo “escondido en el burladero”. También realizó un llamado para que medios, gremios y universidades a convocar al diálogo público a todos los aspirantes.