La polémica propuesta con la que el nuevo MinJusticia pretende agilizar procesos penales, ¿cambiará las reglas?

Recién designado como ministro de Justicia por el presidente electo Abelardo de la Espriella, Iván Cancino respaldó una propuesta que busca agilizar los procesos penales mediante la eliminación de la audiencia de imputación.

En una entrevista reciente, el abogado aseguró que ve con buenos ojos esta iniciativa, al considerar que podría contribuir a reducir los tiempos de los procesos y mejorar la eficiencia del sistema judicial.

En diálogo con 6AM de Caracol Radio, el designado ministro de Justicia, según explicó, este trámite pierde vigencia cuando el juez de control de garantías carece de la facultad para evaluar sustancialmente los argumentos de la Fiscalía.

“Si el juez de control de garantías no puede hacer un control material siempre y profundo a la imputación que hace la Fiscalía, pues es una audiencia que realmente no tendría mucho sentido y que podría ahorrar mucho tiempo”, afirmó Cancino.

Es por ello que el futuro jefe de la cartera de Justicia detalló que, en los casos donde no se requiera medida de aseguramiento, informar sobre un proceso penal debería ser un procedimiento ágil. Por el contrario, cuando se solicite una medida privativa o no privativa de la libertad, esa misma diligencia podría asumirla la notificación formal de los cargos.

“Es uno de los puntos en los que creemos que podemos ahorrar muchísimo esfuerzo”, sostuvo el jurista.

Finalmente, Cancino aclaró que la iniciativa se socializará con la fiscal general, el presidente de la República, magistrados de las distintas salas altas, la Fiscalía y los jueces de control de garantías, cuyas observaciones escuchará para consolidar una justicia “mucho más efectiva y tranquila”.

Otro de los principales cuestionamientos a los cuales respondió Cancino es sobre una de las propuestas que más han generado polémica en el plan de gobierno de Abelardo: la construcción de 10 megacárceles.