Israel felicita a De la Espriella tras las elecciones y plantea fortalecer vínculos con Colombia

Tras los resultados de la segunda vuelta presidencial, en los que Abelardo de la Espriella obtuvo más de 12 millones de votos, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, publicó un mensaje en la red social X en el que felicitó al presidente virtual electo de Colombia y expresó su intención de fortalecer la relación bilateral entre ambos países. “Felicitaciones al Presidente electo Abelardo de la Espriella. Espero con interés trabajar con usted para fortalecer el vínculo entre Israel y Colombia. Los amigos de Israel siguen ganando. ¡Viva los Acuerdos de Isaac!”, señaló el mandatario israelí.

Entérese: Así votaron los colombianos en el exterior: De la Espriella dominó en Estados Unidos y Cepeda en España El mensaje se produce en un contexto de ruptura diplomática entre Colombia e Israel, ya que en mayo de 2024 el gobierno del presidente Gustavo Petro anunció el fin de las relaciones diplomáticas con ese país, tras una escalada de tensiones iniciada en octubre de 2023 por las posiciones del Ejecutivo colombiano frente a la guerra en Gaza.

¿Por qué se deterioraron las relaciones entre Israel y Colombia?

Hay que recordar que la relación diplomática entre Colombia e Israel atravesó un proceso de deterioro progresivo durante el gobierno de Gustavo Petro, marcado por declaraciones públicas, medidas recíprocas y la ruptura formal de relaciones en 2024. El primer punto de tensión se registró en octubre de 2023, cuando el presidente Gustavo Petro se pronunció en redes sociales sobre la guerra en Gaza y planteó la posibilidad de suspender las relaciones diplomáticas con Israel. EL COLOMBIANO reportó en ese entonces que estas declaraciones generaron una fuerte reacción del gobierno israelí y abrieron una crisis diplomática entre ambos países, en un contexto de creciente confrontación política. En contexto: “Presidente, prudencia y responsabilidad”: lluvia de reacciones tras frase de Petro sobre suspender relaciones con Israel Tras esas declaraciones, Israel adoptó medidas diplomáticas y de seguridad, entre ellas la suspensión de exportaciones de material de defensa hacia Colombia y el llamado a consultas de representantes diplomáticos. Estos hechos marcaron el inicio de una escalada en la relación bilateral, con intercambio de comunicados y posiciones enfrentadas entre ambos gobiernos. Durante los días siguientes, la tensión se mantuvo. Israel expresó rechazo a las declaraciones del presidente colombiano y elevó sus protestas diplomáticas, mientras el gobierno de Colombia sostuvo su postura frente a la situación en Gaza.

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. El punto de quiebre ocurrió el 1 de mayo de 2024, cuando el presidente Gustavo Petro anunció públicamente la ruptura de relaciones diplomáticas con Israel durante su intervención en el Día Internacional de los Trabajadores en Bogotá. EL COLOMBIANO informó que el anuncio se realizó en un acto público y que la decisión se enmarcó en el contexto del conflicto en Medio Oriente. Amplíe la noticia: Petro anuncia que Colombia rompe relaciones diplomáticas con Israel Posteriormente, el 2 de mayo de 2024, la Cancillería de Colombia notificó formalmente a Israel la decisión de ruptura de relaciones diplomáticas. Según reportes de la Cancillería, el proceso incluyó el retiro progresivo de funcionarios diplomáticos y el cierre de embajadas, consolidando así la decisión anunciada por el presidente. Desde entonces, la relación bilateral quedó reducida a niveles mínimos, sin representación diplomática activa y con canales oficiales limitados.

Preguntas y respuestas