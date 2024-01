El Invima es la entidad del sector salud del Gobierno responsable de que en el país fluyan desde medicamentos y dispositivos médicos hasta alimentos, bebidas, cosméticos, productos de aseo y plaguicidas. No porque los fabrique, sino porque se encarga de revisar que esos productos sean seguros, efectivos y de calidad.

Pero, el Invima no tiene una cabeza que guíe esa misión desde el 19 de septiembre de 2022 cuando le aceptaron la renuncia a Julio César Aldana, quien fue el titular en el gobierno del expresidente Iván Duque. Y aunque en octubre de 2023, Petro designó al exdirector de medicamentos de la Organización Mundial de la Salud, Germán Velásquez, este último rechazó su nombramiento, en parte, porque nunca se formalizó más allá del anuncio del mandatario en X (antes Twitter).

Así mismo, hay 18.913 trámites represados a corte de 2023. Y en lo que va de este año, llegaron 111 solicitudes de registros sanitarios nuevos al Invima.

“Hay un riesgo latente. No tener un director que conozca cómo se está llevando esta crisis y que no sepa para dónde van, significa que no hay una dirección clara para saber de dónde van a salir los recursos que hacen falta y que lleva a que la moral de la gente que trabaja allá esté por el piso”, añade Arregocés.