¿Lo está usando? Pilas, Invima lanzó alerta por shampoo antigrasa que tendría efectos adversos

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, emitió una alerta sanitaria nacional a los consumidores por la presencia de microorganismos en algunos lotes de un shampoo. Se trata de Ritual Equilibrante Shampoo Control Grasa, en presentación de 400 ml, que es fabricado por Instincts Humains S.A.S. y distribuido por Ritual Botánico S.A.S, al cual le detectaron una “desviación en el parámetro organoléptico de olor característico del producto”. Siga leyendo: Esmaltes semipermanentes: Invima advierte sobre químicos prohibidos en productos de manicura en Colombia Tras la realización de contramuestras, la entidad sanitaria confirmó “un resultado de no conformidad en el recuento de microorganismos mesófilos aerobios totales superando los límites máximos establecidos en el Reglamento Técnico Andino adoptado por la Resolución 2120 de 2019”.

Por tal razón, la Dirección de Cosméticos, Aseo, Plaguicidas y Productos de Higiene Doméstica del Invima informó que los lotes y series del Ritual Equilibrante Shampoo Control Grasa en los que se encuentra “la desviación” y que deben ser retirados del mercado son: 0908 – 5866. 1108 – 5869. 1208 – 5874. 1308 – 58 79. 1908 – 5895. 2008 – 5899. 2108 – 5903. 2708 – 5914. 0109 – 5952. La entidad añadió que los lotes que registran los problemas de fabricación “se encuentran fuera de especificación, lo cual podría generar la presencia de efectos adversos en la salud del usuario”.

El fabricante está retirando voluntariamente el producto desde el pasado 3 de septiembre. La entidad indicó que, hasta este 30 de octubre, no ha registrado quejas o daños asociados con efectos adversos relacionados con el producto, que se comercializa para “cuero cabelludo graso, con exceso de sebo, sin volumen, crecimiento lento, con caída y opaco”

Esta es la presentación del shampoo que tendría efectos adversos. Entre sus ingredientes está el romero y el eucalipto. FOTO: Tomada de redes sociales

Si ya usó el shampoo, ¿a qué riesgos puede estar expuesto?

El Invima explicó que la presencia de los microorganismos puede afectar la salud de la piel y el cuero cabelludo, causando irritaciones, infecciones o reacciones alérgicas, especialmente en personas con sensibilidad o condiciones dermatológicas previas. Por esta razón, la autoridad sanitaria reiteró que los consumidores deben verificar el número de lote antes de usar el producto o si ya lo hizo, seguir las siguientes recomendaciones emitidas en la alerta.