Cuidado con lo que toma: Invima advirtió sobre la venta ilegal de naproxeno, bicarbonato y ketoconazol adulterados

El Invima emitió una alerta sanitaria urgente este viernes 15 de mayo a la ciudadanía tras comprobarse la comercialización fraudulenta de bicarbonato de sodio, naproxeno y ketoconazol, sustancias de uso bastante extendido. Le puede interesar: Invima emitió alerta sanitaria por comercialización fraudulenta de marca de agua potable en Colombia La investigación de la autoridad sanitaria se inició luego de que el establecimiento farmacéutico Tecnología Galénica de Colombia S.A.S. confirmara ante el instituto la falsificación de dichas fórmulas y manifestara su total desconocimiento sobre el origen, la trazabilidad y la cadena de suministro de los lotes incautados.

Los efectos en la salud por el consumo de este tipo de sustancias podrían traer graves consecuencias. FOTO: Invima

De acuerdo con el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), los productos alterados fueron identificados así: principalmente, Bicarbonato de sodio 1 mEq/mL en frasco por 240 mL (lote 251023274). Además de una mezcla tópica de Naproxeno 1,6 gr/80 gr con Indometacina 2 gr y Vitamina E 3,375 gr/80 gr (lote 251023275); y una loción capilar o cutánea de Ketoconazol 2% combinada con Desonida 0,1% y Triclosán 0,6% en presentación por 100 mL (lote 250921380).

Frente a esto, el Invima enfatizó que, al tratarse de mercancía ilegal, se desconocen por completo sus componentes reales, sus estándares de pureza y las condiciones higiénicas de su fabricación, factores que anulan cualquier garantía de seguridad o eficacia médica. “La alerta fue emitida luego de que el establecimiento Tecnología Galénica de Colombia S.A.S. confirmara al Invima la falsificación de estos productos magistrales e informara que desconoce la trazabilidad y origen de las preparaciones señaladas”, alertó la entidad.

Los riesgos para la salud por consumir estos productos

El coordinador del Grupo de Farmacovigilancia de la entidad, William Saza, recordó que, bajo el Decreto 780 de 2016, las preparaciones magistrales son productos farmacéuticos elaborados exclusivamente para atender la prescripción médica de un paciente individualizado y requieren de una rigurosa intervención técnica en laboratorios autorizados. Saza advirtió que el uso de estas imitaciones eleva drásticamente la probabilidad de desarrollar fallas terapéuticas severas o intoxicaciones graves debido a que no cuentan con ningún tipo de control de calidad previo a su distribución. “Cuando hablamos de productos magistrales falsificados, estamos frente a preparaciones cuya procedencia, trazabilidad, condiciones de almacenamiento, transporte y contenido real son completamente desconocidos. Esto significa que no existe garantía de calidad, seguridad ni eficacia para los pacientes, aumentando el riesgo de eventos adversos y afectaciones a la salud pública”, detalló Saza.