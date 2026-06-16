Abren investigación disciplinaria al magistrado que frenó el uso de símbolos patrios en campaña de Abelardo

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial abrió una investigación contra el magistrado Rafael Albeiro Chavarro Poveda, quien había ordenado restringir el uso de símbolos patrios en la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella. La actuación disciplinaria surge tras una queja presentada contra el juez por la decisión adoptada dentro de una tutela, medida que generó polémica y que posteriormente quedó sin efectos jurídicos. La actuación se originó a partir de una denuncia presentada por Pablo Bustos Sánchez, representante legal de la Red de Veedurías Ciudadanas de Colombia. Según la queja, el magistrado Poveda habría incurrido en una posible falta disciplinaria al decretar una medida provisional dentro de una acción de tutela que ordenó a De la Espriella retirar piezas publicitarias en las que aparecían la bandera de Colombia, el escudo nacional, referencias a instituciones militares y expresiones como “Firmes por la patria” y “Defensores de la patria”. Además, la querella sostiene que la decisión judicial tuvo incidencia directa en el proceso electoral y argumenta que el símbolo utilizado por la campaña no corresponde formalmente a la bandera nacional. También señala que la medida podría constituir una intervención indebida en política y una afectación de los derechos políticos de los ciudadanos.

¿Qué pasó?

Si bien es cierto que, aunque la Comisión no emitió ningún pronunciamiento sobre el fondo de las acusaciones, sí consideró necesario iniciar una investigación preliminar a Poveda y recaudar pruebas. Entre ellas, solicitó copia íntegra del expediente de tutela, los antecedentes disciplinarios del magistrado, información sobre su vinculación al Tribunal Superior de Bogotá y documentación relacionada con la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella. Asimismo, el organismo requirió al Consejo Nacional Electoral que remita la documentación correspondiente a la aprobación de logos, símbolos, eslogan e identidad visual de la campaña presidencial del candidato. También se encargó de citar al denunciante para ampliar su declaración el próximo 2 de julio. Es importante mencionar que la apertura de la investigación no implica una sanción ni determina responsabilidad disciplinaria del magistrado. Es justamente el inicio de este proceso el que busca establecer si existen elementos suficientes para concluir que la actuación del servidor incurrió en una intervención indebida en política y hasta de una vulneración en los derechos de la ciudadanía.

¿De dónde nació la polémica?

El origen de la controversia se dio justo cuando Poveda admitió una tutela el pasado 9 de junio. En ese auto se decretó una medida provisional que ordenaba retirar toda propaganda de campaña que incorporara símbolos patrios. La orden cobijaba a De la Espriella, a su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo, y al movimiento “Defensores de la Patria”. Se estimó que en un principio tenían que desmontar piezas con la bandera y el escudo nacional, imágenes asociadas a Fuerzas Militares y Policía, el saludo castrense y expresiones como “Firmes por la Patria” y “Defensores de la Patria”.