Abren investigación disciplinaria al magistrado que frenó el uso de símbolos patrios en campaña de Abelardo

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial abrió una investigación contra el magistrado Rafael Albeiro Chavarro Poveda, quien había ordenado restringir el uso de símbolos patrios en la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella. La actuación disciplinaria surge tras una queja presentada contra el juez por la decisión adoptada dentro de una tutela, medida que generó polémica y que posteriormente quedó sin efectos jurídicos.
La actuación se originó a partir de una denuncia presentada por Pablo Bustos Sánchez, representante legal de la Red de Veedurías Ciudadanas de Colombia.
Según la queja, el magistrado Poveda habría incurrido en una posible falta disciplinaria al decretar una medida provisional dentro de una acción de tutela que ordenó a De la Espriella retirar piezas publicitarias en las que aparecían la bandera de Colombia, el escudo nacional, referencias a instituciones militares y expresiones como “Firmes por la patria” y “Defensores de la patria”.
Además, la querella sostiene que la decisión judicial tuvo incidencia directa en el proceso electoral y argumenta que el símbolo utilizado por la campaña no corresponde formalmente a la bandera nacional. También señala que la medida podría constituir una intervención indebida en política y una afectación de los derechos políticos de los ciudadanos.