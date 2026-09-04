Investigan si alias ‘Bam Bam’ buscaba eliminar a los sicarios que mataron a Gustavo Aponte por error

La captura de Jhersson Leonardo Contreras Ramírez, alias ‘Bam Bam’, señalado de integrar la estructura criminal conocida como ‘Los Gladiadores’, podría aportar nuevas pistas para esclarecer varios homicidios relacionados con el asesinato del empresario Gustavo Aponte, ocurrido el 11 de febrero de 2026. ‘Bam Bam’ fue capturado el martes 1.º de septiembre en el aeropuerto internacional El Dorado, en Bogotá, cuando presuntamente intentaba salir del país con destino a Lima, Perú, utilizando un pasaporte falso. Los investigadores consideran que su detención puede ser clave para esclarecer al menos tres homicidios adicionales. Uno de los principales elementos que analizan son los registros de ubicación del teléfono celular que utilizaba el señalado integrante de la organización. Según reveló la Unidad Investigativa de El Tiempo, aunque la línea asociada a ‘Bam Bam’ no registró actividad antes del homicidio de Aponte, las celdas de telefonía ubicaron el dispositivo, un día después del crimen, en inmediaciones de Santa María, Boyacá.

Este dato llamó la atención de los investigadores porque en esa zona fue asesinado uno de los hombres que habría participado en la operación criminal. Según la hipótesis que manejan las autoridades, los integrantes de ‘Los Gladiadores’ habrían descubierto que Aponte y su escolta fueron asesinados por error y que el verdadero objetivo de la organización había sobrevivido. Lea aquí: Capturan a alias ‘Bam bam’, acusado del homicidio por error del empresario Gustavo Aponte, cuando intentaba salir del país La investigación también busca establecer si ‘Bam Bam’ tuvo participación directa en ese homicidio y si, posteriormente, recibió la misión de acabar con otros integrantes de la estructura responsables del error. “Se verifica si él fue uno de los que participó en el otro crimen”, señaló un investigador citado por El Tiempo, al explicar que también se indaga si tenía la misión de “exterminar” a miembros de ‘Los Gladiadores’. Otro elemento que está siendo analizado es la forma en la que ‘Bam Bam’ se comunicaba con los integrantes de la organización. Según fuentes judiciales citadas por el diario, el señalado habría utilizado redes WiFi para entregar instrucciones a los sicarios y enviar fotografías relacionadas con los seguimientos al objetivo, con el propósito de evitar que quedaran registros en las redes de telefonía móvil. Además, las autoridades establecieron que ‘Bam Bam’ sería familiar del principal cabecilla de ‘Los Gladiadores’, conocido con los alias de ‘el Viejo’ o ‘el Abuelo’. Según las fuentes consultadas por El Tiempo, este hombre tendría vínculos con una estructura armada que opera en zonas selváticas del país.

Una de las hipótesis que cobra fuerza es que el asesinato de Aponte podría estar relacionado con denuncias que el empresario había realizado contra integrantes del ELN y de disidencias de las Farc, a quienes señalaba de participar en actividades de minería ilegal de oro. La investigación también puso bajo la lupa a una mujer identificada como Dayana Silena Rodríguez Ricaurte, quien habría viajado junto a ‘Bam Bam’ y, según las autoridades, podría tener conocimiento de las actividades de ‘Los Gladiadores’. A esto se suman conversaciones encontradas en los chats de la organización, en las que una mujer identificada como ‘Espasa’, pareja sentimental de alias ‘Moncayo’ —señalado de disparar contra Aponte—, habría conocido detalles de los movimientos y seguimientos realizados al empresario. Con estos elementos, las autoridades no descartan nuevas órdenes de captura contra personas cercanas o familiares de integrantes de ‘Los Gladiadores’ que pudieran tener información sobre el crimen y las acciones posteriores. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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