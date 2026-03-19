En imágenes | Fuertes lluvias causaron inundaciones en varios municipios de Cundinamarca

Las intensas precipitaciones registradas en las últimas horas en Cundinamarca han generado una cadena de emergencias que afectan tanto la movilidad como la infraestructura en diferentes municipios del departamento.
Según informó el gobernador Jorge Emilio Rey, se han contabilizado al menos 14 incidentes asociados principalmente a desbordamientos de ríos y deslizamientos de tierra. Entre las zonas más afectadas están Pacho, San Francisco y Facatativá.
“Las lluvias han aumentado significativamente, con 44 emergencias registradas solo en marzo, de un total de 115 en el primer trimestre del año”, dijo Rey y añadió: “hoy tenemos 97 personas y 33 frentes de obra activos, atendiendo con maquinaria amarilla los puntos críticos, trabajando de manera articulada para mitigar riesgos y restablecer la movilidad en el departamento”.
Otras noticias: Video | Así se llenó La Presidenta en hora y media; cayó el 34 % del promedio de lluvia de marzo