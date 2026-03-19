En imágenes | Fuertes lluvias causaron inundaciones en varios municipios de Cundinamarca

Las intensas precipitaciones registradas en las últimas horas en Cundinamarca han generado una cadena de emergencias que afectan tanto la movilidad como la infraestructura en diferentes municipios del departamento. Según informó el gobernador Jorge Emilio Rey, se han contabilizado al menos 14 incidentes asociados principalmente a desbordamientos de ríos y deslizamientos de tierra. Entre las zonas más afectadas están Pacho, San Francisco y Facatativá. “Las lluvias han aumentado significativamente, con 44 emergencias registradas solo en marzo, de un total de 115 en el primer trimestre del año”, dijo Rey y añadió: “hoy tenemos 97 personas y 33 frentes de obra activos, atendiendo con maquinaria amarilla los puntos críticos, trabajando de manera articulada para mitigar riesgos y restablecer la movilidad en el departamento”. Otras noticias: Video | Así se llenó La Presidenta en hora y media; cayó el 34 % del promedio de lluvia de marzo

El secretario de Gobierno, Carlos Andrés Piñeros, advirtió que el riesgo persiste debido a la posibilidad de que las lluvias continúen en los próximos días, lo que podría agravar las condiciones actuales. “Las lluvias seguirán, por lo que insistimos en adoptar medidas básicas de protección y mantenerse informados a través de los canales oficiales”, puntualizó Piñeros. Lea además: IDEAM advierte posible fenómeno de El Niño en Colombia en la segunda mitad de 2026 En el caso de Pacho, el aumento del nivel del Río Negro terminó por salirse de su cauce, generando daños en la red vial y afectando sectores rurales, especialmente cultivos de flores. La situación también obligó a tomar medidas preventivas, como la evacuación de una vivienda tras un deslizamiento cercano.

Río Negro en Pacho. FOTO: GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA.

Más al occidente, en San Francisco, la emergencia se concentra en la vía que conecta con Bogotá, donde varios derrumbes han complicado el tránsito. Equipos técnicos trabajan en la remoción de material para evitar el cierre total del corredor. En una de las vías, un gran árbol obstaculiza el paso tanto de civiles como de organismos de ayuda. Ante la situación, Farfán Vargas, capitán de Bomberos del departamento, dijo: “Continuamos atentos y en coordinación para responder a cualquier requerimiento de las comunidades”.

En Facatativá, el panorama está marcado por inundaciones que alcanzan distintos barrios, luego de que el Río Botello superara su capacidad. Las autoridades locales reportan afectaciones extendidas en múltiples sectores residenciales.

En videos compartidos en redes sociales se observa como el nivel del agua llega a la cintura y, además, la fuerza de la misma tira con fuerza a quienes intentan cruzar la creciente.