Este lunes se conoció que la Corte Suprema de Justicia le abrió una indagación preliminar al presidente del Senado, el congresista Iván Name (Alianza Verde), quien es señalado de tener supuestos vínculos con la banda criminal de “Los Rastrojos Costeños”, que hoy está en cabeza de alias “El Negro Ober”.

La indagación tiene sustento en los testimonios de dos desmovilizados del Bloque Córdoba de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Se trata de alias “Brayan” y alias “Pistón” , quienes relacionaron a Name y su familia con “Los Rastrojos Costeños” en el Atlántico.

El caso está en el despacho del magistrado Héctor Alarcón y por estos hechos también hay una indagación preliminar contra el senador José David Name, del Partido de la U, que se abrió el 27 de noviembre. Ese proceso está en el despacho del magistrado Marco Antonio Rueda.

Según la investigación, fruto de una compulsa de copias realizada por la Sala de Instrucción en noviembre pasado, presuntamente la organización criminal habría brindado apoyo político a la familia Name.

En julio pasado, –contra los intereses del gobierno de Gustavo Petro y en un verdadero codo a codo–, Name le ganó la Presidencia del Senado a su copartidaria Angélica Lozano, de la Alianza Verde.

El presidente del Senado es sobrino del fallecido cacique político costeño y también presidente del Senado, José David Name Terán, y es primo del hoy senador David Name (La U). Construyó su carrera política en la capital y no en Barranquilla, donde la familia cuenta con negocios en varios frentes, entre ellos, con el Estado.

“Hago parte de la tercera generación de senadores de mi familia que ha estado entre columnas del Capitolio. Y lo digo con orgullo, porque a ninguno se lo han llevado preso, ni puede decirse de esas tres generaciones que hay alguna vergüenza señalada. El éxito a veces no lo perdonan los seres humanos en los otros, entonces posiblemente para algunos eso no constituye un orgullo, sino un defecto”, manifestó en su momento Name Vásquez.