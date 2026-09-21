“No hemos dormido y seguimos esperando ayuda”: administradora de hotel en riesgo por incendio en Villa de Leyva

Según ella, las versiones que han circulado por parte de miembros del Gobierno Nacional no serían ciertas. “El ministro (Rodrigo) Lara salió a decir que todo había sido solucionado a la pronta reacción de ellos. Eso no pasó”, cuenta.

En diálogo con EL COLOMBIANO, narra que “anoche subió un bombero que venía con una defensora de derechos humanos a ver qué había pasado, pero se fue a la una de la mañana”.

“No hemos dormido. Seguimos esperando ayuda”, dice Eliana, administradora del Hotel Suites Arcoíris en Villa de Leyva, hacia las 6:20 de la mañana del lunes. Dice que desde este domingo están pidiendo ayuda en medio de los incendios que azotan al municipio boyacense desde el sábado y que ya han consumido más de 240 hectáreas.

“Gracias al heroísmo de los bomberos y la Defensa Civil, y a las descargas aéreas, Dirección Nacional de Bomberos me confirma que las cabañas del hotel Arcoíris se salvaron del fuego. Más temprano, los huéspedes fueron evacuados con éxito. No se reportan fallecidos ni heridos”, dijo Lara.

Eliana, por su parte, se refiere a otros relatos que han circulado en redes sociales. “Después dijeron que teníamos huéspedes acá cuando esto pasó, cuando evacuamos por intuición desde temprano. Hay mucha información falsa. Todo el manejo fue por parte del hotel, con nuestras redes y nuestros conocidos”.

Y agrega que las personas suelen opinar sin saber. “La gente no conoce la situación. De hecho, se está volviendo a prender el cerro y no tenemos ayuda, hace más de media hora escribí pidiendo ayuda. Y no nos ayudan, pero sí dicen cosas que no pasan y eso nos afecta mucho como hotel”.

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Confirma que quedan allí los “socios y dueños del hotel”, como ya lo había reportado el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya.

“Quedan 10 personas dentro del hotel, entre propietarios y personal de la administración que decidieron no evacuar”, dijo el mandatario local este domingo.

Con respecto a eso, Eliana afirmó que “no tenemos ayuda” y que “esto se está volviendo a prender”. Y cuestiona: "¿cómo dejamos que esto avance? No tiene sentido para absolutamente nadie que nos vayamos cuando tenemos el cerro prendido nuevamente. Sí necesitamos auxilio, así sea de la comunidad, necesitamos estar pendientes de la montaña, de que los vecinos no se prendan”.

Para eso último, añade que han “estado haciendo rondas por la montaña, nos hemos turnado. Explica que están ubicados en una vereda y que ellos “son lo último de la montaña”.

De la Alcaldía municipal, asegura que “lo único que hicieron fue mandar muchos refrigerios y agua”.