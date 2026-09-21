“No hemos dormido y seguimos esperando ayuda”: administradora de hotel en riesgo por incendio en Villa de Leyva

“No hemos dormido. Seguimos esperando ayuda”, dice Eliana, administradora del Hotel Suites Arcoíris en Villa de Leyva, hacia las 6:20 de la mañana del lunes. Dice que desde este domingo están pidiendo ayuda en medio de los incendios que azotan al municipio boyacense desde el sábado y que ya han consumido más de 240 hectáreas.
En diálogo con EL COLOMBIANO, narra que “anoche subió un bombero que venía con una defensora de derechos humanos a ver qué había pasado, pero se fue a la una de la mañana”.
Según ella, las versiones que han circulado por parte de miembros del Gobierno Nacional no serían ciertas. “El ministro (Rodrigo) Lara salió a decir que todo había sido solucionado a la pronta reacción de ellos. Eso no pasó”, cuenta.