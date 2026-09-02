La apuesta de De la Espriella con la nueva ministra de Educación Ilva Myriam Hoyos, debatida por sus batallas religiosas

De manera sorpresiva, el presidente Abelardo De la Espriella anunció anoche que la ministra de Educación ya no será más Viviane Morales sino la abogada Ilva Myriam Hoyos.
“Despido con nostalgia a mi querida amiga Viviane Morales. Los designios de Dios son insondables y debe dejarnos tempranamente para estar al frente de una situación personal que deseo, de todo corazón, pueda resolver muy pronto”, afirmó.
El jefe de Estado agregó que “Viviane se va con mi gratitud, mi afecto y mis oraciones. Las puertas de este Gobierno y de mi amistad siempre estarán abiertas para ella. Hasta pronto, querida Viviane. Bienvenida, ministra Ilva Myriam. Que Dios las bendiga a ambas y las acompañe siempre”.
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Hoyos fue procuradora delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia en la era de Alejandro Ordóñez, recién nombrado embajador de Colombia ante la OEA. Ilva era parte del Consejo de Protección de Niños y Personas Vulnerables de la Conferencia Episcopal de Colombia.
Ordóñez fue procurador general entre 2009 y 2016, tras ser reelegido para un segundo periodo en 2012. Salió del cargo el 7 de septiembre de 2016 debido a que el Consejo de Estado declaró nula su reelección.
La nueva ministra es abogada y doctora en Derecho de la Universidad de Navarra. También cursó estudios en derechos humanos en la Universidad Complutense de Madrid y en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, en Costa Rica.
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Fue jefe de la Oficina Jurídica de Inravisión y asistente de la Viceprocuraduría General de la Nación. Posteriormente, se desempeñó como directora del Instituto de Humanidades y decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Sabana, donde también ha ejercido como profesora e investigadora y ha dirigido las revistas Pensamiento y Cultura y Díkaion.