Video | Luto en Colombia: Ideam confirma la extinción total de glaciar en El Cocuy

Siendo este un anuncio que marca un punto de no retorno para los ecosistemas de alta montaña en Colombia, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) confirmó la extinción total del glaciar de los Cerros de la Plaza, ubicado en la Sierra Nevada de El Cocuy, en el departamento de Boyacá.
La autoridad ambiental confirmó su desaparición tras una serie de monitoreos satelitales realizados con el apoyo del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, determinando que su cobertura glacial es hoy de 0 km².