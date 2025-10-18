Consternación en Ibagué por la muerte de reconocida periodista en accidente de tránsito: habló el taxista involucrado

Un aparatoso accidente de tránsito cobró la vida de Dayanna Patricia Trujillo Guayabo, una joven de 23 años que trabajaba como periodista en el medio digital El Irreverente. El hecho ocurrió en Ibagué, Tolima, cuando la mujer se movilizaba en su motocicleta. Sin embargo, kilómetros más adelante colisionó contra un taxi cerca de las 5:45 de la mañana, lo que provocó que cayera al pavimento, sufriendo graves lesiones en la cabeza y en el resto del cuerpo.

Al lugar del accidente llegó personal médico, que trasladó a Dayanna de urgencia a la Clínica Medicadiz. Allí permaneció durante tres días en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) debido a la gravedad de su estado. Se informó que, como consecuencia del choque, sufrió un trauma craneoencefálico y, pese a los esfuerzos del equipo médico, no logró sobrevivir.

El Irreverente confirmó la noticia del fallecimiento a través de sus redes sociales, enviando sentidas condolencias a la familia y allegados de la joven, reconocida por su actitud carismática y su entrega al trabajo periodístico.

“Hoy recordamos a nuestra compañera y amiga, quien iluminó cada historia con su pasión y su sonrisa. Tu partida deja un vacío inmenso, pero también una huella imborrable en nuestros corazones. Te vamos a extrañar siempre”, se lee en una publicación.