Deuda de EPS por $96.000 millones tiene al borde del cierre a hospital infantil de Cali con 6.500 urgencias pediátricas cada mes

La Fundación Clínica Infantil Club Noel, uno de los principales hospitales pediátricos del suroccidente del país, atraviesa una compleja situación financiera debido al crecimiento de la cartera pendiente con varias EPS. La institución asegura que el retraso en los pagos está afectando su capacidad para sostener la atención y ya obliga a restringir algunos servicios.

La secretaria de Salud del Valle del Cauca, María Cristina Lesmes, señaló que el panorama hace parte de la crisis que enfrenta el sistema de salud en todo el país.

Es importante recordar que las EPS intervenidas por el Gobierno mantienen deudas superiores a los 7 billones de pesos con la red hospitalaria pública y privada del departamento.

En el caso del Club Noel, Lesmes afirmó que las EPS Asmet Salud y SOS no han girado recursos durante lo corrido de 2026, situación que, según dijo, deja a la institución sin margen para seguir asumiendo los costos de la atención.

“El Club Noel tampoco puede soportar más la carga administrativa de empresas que no le han pagado durante todo el año. Asmet Salud, SOS, no le ha pagado un peso al Club Noel en todo el año. Son seis meses de atraso”, aseguró la funcionaria en diálogo con El País de Cali, el diario que ha seguido de cerca la situación de salud en el Valle.

Lea además: Interventor de Famisanar EPS fue requerido por la Policía por desacato de tutela, ¿qué dijo la entidad?

El gerente general del centro asistencial, Jaime Domínguez Navia, explicó que, con corte a mayo de este año, las cuentas por cobrar ascienden a 96.000 millones de pesos. Según indicó, esa cartera se ha triplicado desde finales de 2022.

”La cartera del Club Noel en los últimos tres años, desde diciembre de 2022 a mayo de 2026, ha crecido un 300%”, afirmó el directivo, también para el diario mencionado.

Domínguez detalló que la mayor parte de la deuda se concentra en Emssanar, Asmet Salud, Coosalud, Sanitas, Nueva EPS y SOS, las cuales representan cerca del 80 % de los ingresos pendientes por recaudar. Entre ellas, Emssanar registra la obligación más alta, cercana a los 20.000 millones de pesos.

El gerente también señaló que, aunque con algunas EPS existen contratos vigentes y canales de comunicación, durante los últimos meses los desembolsos han sido insuficientes. En consecuencia, la clínica asegura que apenas está recibiendo alrededor del 35 % de los recursos que debería percibir.

La situación más delicada, añadió, corresponde a SOS. Aunque el contrato con esa entidad terminó hace dos años, el Club Noel continúa atendiendo a sus afiliados en los servicios de urgencias. Solo en el primer semestre de 2026, esa atención habría representado más de 2.200 millones de pesos sin reembolso.

La presión financiera ya empieza a reflejarse en la operación del hospital.

Le puede interesar: ¿De dónde saldrán los 10 billones que el nuevo gobierno le va a inyectar al sistema de salud?

Según la institución, las dificultades para cumplir con proveedores de medicamentos y especialistas han obligado a contener algunos servicios, pese a que mensualmente atiende cerca de 6.500 urgencias pediátricas, realiza unas 6.000 consultas especializadas, mantiene ocupadas las 21 camas de la unidad de cuidados intensivos y practica alrededor de 40 cirugías diarias.

El hospital insiste en que necesita el flujo de recursos para garantizar la continuidad de la atención a miles de niños del Valle del Cauca y de otras regiones del país.

Le puede interesar: La “bomba” en el sistema de salud que tendrá que desactivar Abelardo De la Espriella cuando asuma la Presidencia