Horas de video y un segundo vehículo: las nuevas pistas del atentado en Neiva

Mientras la capital de Huila intenta asimilar el atentado sicarial que cobró la vida de un niño de 11 años, investigadores del CTI de la Fiscalía y la Policía avanzan a contrarreloj para capturar a los responsables del atentado que iba dirigido a Édgar Rodríguez, el director de la cárcel de Neiva, y el subdirector del penal, el coronel (r) Renato Solano Osorio, hechos que cobraron la vida del pequeño Ismael, hijo del principal directivo del penal.
EL COLOMBIANO habló con el teniente coronel Alex Muñoz, subcomandante de la Policía Metropolitana de Neiva, quien entregó detalles de la ofensiva judicial que lidera una “cápsula investigativa” interinstitucional, que ya tiene en su poder piezas fundamentales que podrían empezar a identificar a los sicarios que cometieron el ataque que cobró la vida del hijo del director del penal.