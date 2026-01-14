Horas de video y un segundo vehículo: las nuevas pistas del atentado en Neiva

Mientras la capital de Huila intenta asimilar el atentado sicarial que cobró la vida de un niño de 11 años, investigadores del CTI de la Fiscalía y la Policía avanzan a contrarreloj para capturar a los responsables del atentado que iba dirigido a Édgar Rodríguez, el director de la cárcel de Neiva, y el subdirector del penal, el coronel (r) Renato Solano Osorio, hechos que cobraron la vida del pequeño Ismael, hijo del principal directivo del penal. EL COLOMBIANO habló con el teniente coronel Alex Muñoz, subcomandante de la Policía Metropolitana de Neiva, quien entregó detalles de la ofensiva judicial que lidera una “cápsula investigativa” interinstitucional, que ya tiene en su poder piezas fundamentales que podrían empezar a identificar a los sicarios que cometieron el ataque que cobró la vida del hijo del director del penal.

El teniente coronel Muñoz reveló que la investigación, acompañada por investigadores por el cuerpo élite de la Dijín y la Sijín de la Policía de Neiva, no se limita al momento exacto de los seis disparos efectuados sobre la Ruta 45. Cuatro equipos especializados se tomaron los sectores por donde transitó el vehículo de las víctimas para recolectar “absolutamente todas” las cámaras de seguridad. Lo que resulta revelador para los investigadores es que no solo analizan el día del ataque; ya tienen en su poder horas y horas de grabaciones de días anteriores. El objetivo es confirmar una hipótesis que toma fuerza: que los sicarios realizaron un seguimiento previo y minucioso al director, Edgar Enrique Rodríguez, y al subdirector, Renato Solano.

“Se recolectaron absolutamente todas las cámaras de seguridad del sector, que nos pudiera dar una pista, así sea mínima. Ya se han recopilado horas y horas de grabaciones, no solamente estos días, sino de días anteriores, y tenemos una buena cantidad de material probatorio. Absolutamente todas (las cámaras) fueron puestas hoy en nuestra mesa de trabajo, y se sigue adelantando la investigación con el fin de, obviamente, esclarecer este hecho lo más pronto posible”, afirmó el teniente coronel Muñoz en diálogo con EL COLOMBIANO. ¿Más que una moto? Un punto neurálgico que la Policía maneja bajo estricto sigilo es la posible participación o no de otros vehículos en la logística del crimen. Al ser consultado sobre si hubo carros o más motocicletas involucradas en el despliegue del ataque, el coronel Muñoz mantuvo una prudencia absoluta, señalando que esta información cuenta con reserva judicial para no entorpecer los operativos. No obstante, el oficial no descartó de plano esta posibilidad, lo que sugiere que el esquema criminal podría haber sido más robusto de lo que se pensó inicialmente. Lea también: Hallaron muerto a dragoneante del Inpec sospechoso por el feminicidio de la patrullera Vanessa de León en Valledupar

La investigación también ha desempolvado un expediente de 2023 relacionado con amenazas contra el director del penal. Aunque el coronel advirtió que es prematuro afirmar que esos mensajes intimidatorios de hace tres años tengan relación directa con el atentado sicarial de este martes 13 de enero, enfatizó que “ninguna hipótesis va a ser descartada”. Por otro lado, reveló que la recompensa de 50 millones de pesos ofrecida por la Gobernación del Huila ya empezó a generar movimientos en la inteligencia policial. Según el subcomandante, ya se han recibido llamadas al número de emergencia aportando datos desde la comunidad, los cuales están siendo verificados por expertos de la Dijín que llegaron directamente desde Bogotá para apoyar el caso. En video: Hombre fue asesinado a golpes en medio de una pelea a las afueras de una discoteca en Neiva Mientras las autoridades adelanta las debidas pesquisas, la capital del Huila despide al pequeño Ismael, asesinado en el atentado contra su padre, el director de la cárcel de Neiva. Hay que recordar que el hecho ocurrió a las 6:53 a.m. en el sector de Jardines del Paraíso, sobre la Ruta 45, corredor vial que comunica a Neiva con el municipio de Rivera. Por esa vía se movilizaban Édgar Rodríguez, director de la cárcel de Neiva; su hijo (víctima mortal en los hechos) y el subdirector del penal, el coronel (r) Renato Solano Osorio. Estas personas se movilizaban en un vehículo particular Mazda de vidrios polarizados que era conducido por un dragoneante del Inpec, quien salió ileso de los hechos. El ataque sicarial fue ejecutado por dos hombres a bordo de una motocicleta, quienes abrieron fuego contra el automotor en aproximadamente seis ocasiones. En medio de la maniobra evasiva, el vehículo impactó contra una transeúnte que se movilizaba en motocicleta, causándole daños materiales de consideración. Mientras que el director Rodríguez y el dragoneante que conducía resultaron ilesos, los proyectiles alcanzaron de gravedad al subdirector Solano y al menor de once años, quien falleció en el Hospital Universitario tras los sucesos.

Una ataque sistemático contra funcionarios del Inpec

El subdirector Renato Solano permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) con un diagnóstico de extrema gravedad. El parte médico oficial indica que el oficial recibió dos impactos, uno en el tórax y otro en el abdomen, que comprometieron tres órganos internos y provocaron una pérdida masiva de sangre. Tras ser intervenido quirúrgicamente para estabilizar los focos de sangrado, permanece bajo apoyo ventilatorio invasivo.