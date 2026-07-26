Mujer murió tras extraño incendio de un colchón en el barrio Popular, de Medellín

El incendio de un colchón, el cual habrían prendido voluntariamente, terminó con la vida de una mujer de 28 años dentro de una vivienda del barrio Popular, nororiente de Medellín. Fueron 10 días los que agonizó la víctima de este hecho, que inicialmente se pensó que era accidental, pero las autoridades ya lo manejan como un homicidio. La muerte de Priscilla Barrientos Londoño ocurrió a la 1:30 de la tarde del pasado sábado en el Hospital San Vicente Fundación, de Medellín, a donde fue trasladada desde el pasado 15 de julio, cuando se produjo la conflagración dentro de su vivienda, ubicada en la calle 121 con la carrera 42BB, en este barrio de la comuna 1 (Popular).

En este hecho resultó lesionado su compañero sentimental, Sebastián Molina, quien sufrió quemaduras leves en un pie, una mano y parte de la cara y a los días siguientes de esta conflagración fue dado de alta de este centro asistencial, mediante vigilancia médica, informaron las autoridades. Entérese: Capturaron en Antioquia a ciudadano mexicano buscado por Interpol por un caso de feminicidio El día del incendio, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, dijo a través de sus redes sociales: “Dos personas resultaron gravemente lesionadas y fueron trasladadas al Hospital San Vicente Fundación. Toda nuestra solidaridad con ellos y sus familias. Desde la Alcaldía de Medellín brindamos acompañamiento psicosocial y seguimos atentos a su evolución”.

La primera versión que surgió de este hecho fue que el hombre le habría prendido fuego al colchón, luego de rociarle alcohol, para acabar con los ácaros y otros insectos que se forman en este tipo de espacios. Sin embargo, esta situación se habría salido de control, provocando las afectaciones a estas dos personas. Le puede interesar: A la cárcel ‘Chacho Petra’, de los más buscados y señalado de asesinar a su expareja en Medellín Los familiares, desde el primer momento, no creyeron en esa versión y pidieron a las autoridades que se investigara el hecho como un asesinato, primero por las afectaciones que sufrió Priscilla en comparación con las que tuvo su pareja y luego porque, en el momento que se produjo la emergencia, ninguno de los hijos de la mujer se encontraba en la vivienda.