Mujer murió tras extraño incendio de un colchón en el barrio Popular, de Medellín

El incendio de un colchón, el cual habrían prendido voluntariamente, terminó con la vida de una mujer de 28 años dentro de una vivienda del barrio Popular, nororiente de Medellín. Fueron 10 días los que agonizó la víctima de este hecho, que inicialmente se pensó que era accidental, pero las autoridades ya lo manejan como un homicidio.
La muerte de Priscilla Barrientos Londoño ocurrió a la 1:30 de la tarde del pasado sábado en el Hospital San Vicente Fundación, de Medellín, a donde fue trasladada desde el pasado 15 de julio, cuando se produjo la conflagración dentro de su vivienda, ubicada en la calle 121 con la carrera 42BB, en este barrio de la comuna 1 (Popular).