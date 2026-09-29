Hollman Morris pierde pulso judicial contra Lina Castillo, periodista que lo denunció por acoso sexual y laboral

El proceso penal que durante varios años enfrentó a la periodista Lina Marcela Castillo con Hollman Morris cerró parcialmente a favor de Castillo. En segunda instancia, la justicia confirmó el cierre de buena parte de la actuación que se abrió contra la comunicadora luego de que en 2019 hiciera públicas denuncias por presunto acoso sexual y laboral contra el exconcejal de Bogotá.
El Juzgado 55 Penal del Circuito de Bogotá revisó la decisión que había tomado en julio el Juzgado 86 Penal Municipal y mantuvo la preclusión respecto de las manifestaciones públicas de Castillo relacionadas con los señalamientos de acoso sexual y amenazas.
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La decisión también declaró prescrita la acción penal por injuria. En el caso de las acusaciones relacionadas con presunto acoso sexual, la jueza consideró que las declaraciones de Castillo estaban protegidas por la libertad de expresión y constituían un ejercicio de denuncia pública frente a posibles hechos de violencia basada en género.