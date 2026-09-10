Alejandra, su mamá y un millón de amigos: volver a empezar por segunda vez, a un mes del terremoto

El día que conocí a Alejandra me llamó la atención que su familia fueran solo dos personas: su mamá y ella. Sin hermanos, sin abuelos, sin primos, sin tíos. Solo ellas dos, sus perritas y un millón de amigos. Nos conocimos en el 2006 y fuimos las mejores amigas. De las que se hacían en el fondo del salón a masticar chicle y hablar secreteado. Estudiábamos Comunicación Social en la Universidad del Quindío, en Armenia, a donde fui a parar por quedar a una hora y 40 minutos del municipio donde yo vivía, en el Valle del Cauca.
Alejandra, mi amiga bonsái, lleva un mes reconstruyéndose por segunda vez. El 10 de agosto pasado, el apartamento donde vivía su mamá, en Armenia, terminó destruido por el sismo del siglo y el primero de la modernidad. La primera vez fue en el año 99, tras el terremoto que devastó el Eje Cafetero.
“Estamos bien, pero se perdió todo”, me dijo cuando le pregunté un día después.
Alejandra siempre vivió con su mamá, pero hace ocho meses se fue a vivir a Bogotá tras ganar un concurso para “el trabajo de sus sueños”, como ella dice.
Pasadas las 7:34 de la mañana de ese fatídico 10 de agosto, apenas si sintió el temblor en la capital. Pero el miedo llegó cuando las noticias empezaron a mostrar que en Valle, Chocó, Risaralda y el Quindío la cosa había sido grave, y el pánico vino cuando su mamá, que estaba sola en Armenia, no contestaba el teléfono. Dos horas después supo que todo estaba bien. A doña Elizabeth el terremoto la cogió haciendo vueltas en la calle y se salvó.