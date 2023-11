“A un señor que yo le lavaba la moto, de nombre Jorge Eliécer Guevara, me tendió la mano, me hizo cortar el cabello, cambiar mi forma de hablar, me enseñó a conocer de Dios y me llevó a trabajar en una empresa que vendía pantallas protectoras para televisión”, afirmó Darío Buchenicow.

En ese momento, la vida le volvió a sonreír al sabanero. “Me emplearon en Gamavisión y comencé a recorrer pueblos. Fui vendedor puerta a puerta en las provincias Comunera, Guanentá, Vélez, Yariguíes y en los departamentos de Boyacá, Meta, Casanare. Fui el mejor vendedor y me ascendieron a supervisor, cobrador, jefe de cartera y jefe de zona”, expresó.

Cerca del año 2000, la empresa para la que trabajaba entró en crisis y Darío se devolvió para Sabana de Torres con un pasaje pago por su mamá. Como no hacía parte de ningún gremio no pudo trabajar con la industria petrolera. Se rebuscó e hizo un curso de mesero que le sirvió para laborar en algunas empresas y luego para ser vendedor de purina y pollos.

Le puede interesar: Con este mensaje, el ruso Mikhail Krasnov inició empalme en la Alcaldía de Tunja

El hombre se independizó y arrancó con su primer emprendimiento, el de los helados. “Fui vendedor de vikingos. Salía en un triciclo gritando Bon Ice, Bon Ice, delicioso, nutritivo y refrescante, chúpatelo por tan solo 200 ‘pesitos’. A la vez vendí rifas, apuestas y ‘ganadiarios’. También coloqué una venta de minutos a celular”.

Ya convertido en emprendedor, Darío Buchenicow confiesa que se proyectó con ser alcalde de su municipio. “Un día estaban cuatro personas a las que yo les estaba destapando el Bon Ice y les dije que yo algún día sería alcalde de Sabana. Todos se burlaron. Los que lo hicieron, hace tiempo creen en mí”, afirmó.

Hace 23 años conformó hogar con el amor de su vida, la también sabanera Deysi Lucía Rueda. De esta unión nacieron Darío Macgliony y Deisy Lorena, que se sumaron a María Fernanda y Anderson Stiven, hijos de una relación anterior. Ya en familia, Buchenicow fundó la primera empresa de mototaxismo en Sabana de Torres, que actualmente beneficia a cerca de 400 familias del municipio.